Muséum-Aquarium de Nancy : "Tous nos animaux sont en forme !"

Musée fermé mais musée vivant ! Comme tous les musées de France, le Muséum-Aquarium de Nancy n'accueille plus le public jusqu'à nouvel ordre pour cause d'épidémie du coronavirus mais ses 500 animaux - poissons, étoiles de mer, oursins, méduses, poulpe - ont besoin de soins au quotidien. Des pensionnaires très choyés.

"Ça veut dire passer du temps à vérifier qu'ils sont en bonne santé, un peu comme vous le feriez pour votre chat ou votre chien", explique Lucile Guittienne, directrice adjointe du musée. "Il faut les regarder pour être sûr que tout va bien et puis les nourrir." Voilà pour les deux principales missions. Mais les équipes s'assurent aussi que les 50 aquariums fonctionnent bien techniquement. Elles doivent aussi régulièrement fabriquer... de l'eau de mer !

Fabrication d'eau de mer

"On reçoit des quantités assez lourdes de sel, je peux vous le dire, j'ai bien porté cette semaine !" poursuit Lucile Guittienne. "On le mélange à de l'eau et ensuite, on a une salle spécifique où on produit notre eau de mer contrairement à la plupart des aquariums qui se trouvent sur des rivages. Ce n'est pas tout à fait notre cas, donc on doit procéder différemment."

Une question : comment se porte le poulpe du Muséum qui n'a d'ailleurs pas de prénom ? "Il a un bac à lui tout seul et pour l'instant tout va bien pour lui, il n'y a pas d'inquiétude. Le poulpe est une espèce intéressante, qu'on pourrait qualifier d'intelligente. Il est très apprécié par le public."

Rassurez-vous, tout va bien aussi pour les autres pensionnaires, peut-être mieux habitués et adaptés que nous au confinement. "Tous nos animaux sont en forme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là", s'amuse Lucile Guittienne.

Depuis cette semaine, le Muséum-Aquarium propose chaque jour sur ses réseaux sociaux un petit dessin animé sur une spécificité de ses espèces.