Muséum de Bordeaux : Kata Kata le rhinocéros a besoin de vos dons

Le rhinocéros Kata Kata pourrait bien débarquer dans le Muséum dès février 2020, à la faveur de l'exposition sur les animaux d'Afrique. Pour les travaux de naturalisation et la mise en scène de l'exposition, le musée et Bordeaux Métropole lancent un appel aux dons ce mercredi.

Ancien pensionnaire-vedette du zoo de Doué-La-Fontaine dans le Maine et Loire. D'ici mois d'un an, le Muséum Sciences et Nature de Bordeaux espère bien en faire l'une de ses mascottes. Kata Kata, le rhinocéros noir que le musée a acquis en octobre dernier, doit être naturalisé avant d'être exposé. Le musée lance donc un appel aux dons en ligne avec la Métropole ce mercredi 22 mai pour qu'il se fasse une beauté. 22 000 euros seront nécessaires, dont 10 000 euros récoltés en ligne. Avec le coup de pouce des donateurs, le muséum espère le présenter au public à temps pour l'exposition sur l'Afrique, qui ouvrira en février prochain 2020.

Le spécimen d'une espèce en danger "critique" d'extinction

Il n'en existerait plus que 5 000 à l'état sauvage dans le monde, selon l'ONG W.W.F. (World Wildlife Fund). Kata Kata, le rhinocéros noir bicorne du Muséum est donc le témoin d'une espèce en voie d'extinction. L'arrivée au musée du spécimen, Nathalie Mémoire, directrice de l'établissement, la voit donc comme un moyen de sensibiliser les visiteurs à la destruction d'une partie de la faune.

"L'objectif est que ce spécimen serve de support à la sensibilisation du public à la protection de l'environnement et de la biodiversité" — Nathalie Mémoire, directrice du Muséum.

Le recours au dispositif d'appel au don pourrait être réutilisé à l'avenir par le muséum, qui le considère comme un moyen de sensibiliser davantage les gens au patrimoine naturel commun.

Les détracteurs du rhinocéros noir, espèce originaire d'Afrique, le chassent pour ses défenses, qui valent une fortune. Mais en plus du braconnage, l'animal est également victime de la déforestation et de ses difficultés à se reproduire, même en captivité.

De 500 000 à un million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction, selon un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité.

Une future pièce maîtresse du nouveau musée

Avec ses 3 mètres de long, 1 mètre 70 au garrot, Kata Kata sera l’un des poids lourds de la future exposition sur la faune sauvage africaine, une pièce maîtresse du muséum. Pour être sûr qu’aucun voleur ne sera tenté de dérober les cornes de Kata Kata….

Elles seront faites avec de la résine.