Musicalarue : le concert d'IAM annulé à cause d'un cas de Covid-19 dans le groupe

Le groupe IAM ne se produira pas au festival Musicalarue de Luxey ce mardi 3 août. Un des membres du groupe de rap, dont le nom n'est pas précisé, a contracté le Covid-19 et le concert est donc annulé, annonce ce lundi 2 août l'organisation du festival, qui se déroule à Luxey, dans les Landes. Musicalarue a déjà trouvé un remplaçant : c'est le groupe d'électro pop Deluxe qui sera présent sur la scène ce mardi à 23h30 en lieu et place d'IAM. Deux autres groupes seront, comme prévu, présents ce mardi à Luxey : 47Ter et Glauque.

Les festivaliers souhaitant malgré tout se faire rembourser, en raison de la déprogrammation d'IAM, peuvent le faire en envoyant un mail à remboursement-03aout@musicalarue.com et en indiquant leur numéro de commande. Le festival Musicalarue précise que seules les demandes effectuées avant 23h30 mardi 03 août seront prises en compte.