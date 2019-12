Musilac 2020 accueille aussi Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert et Philippe Katerine

Aix-les-Bains, France

Voilà comment faire monter doucement la pression... pari réussi pour les programmateurs du festival Musilac qui se tiendra à Aix-Les-Bains en Savoie du 11 au 14 juillet 2020.

Le samedi 11 juillet, Catherine Ringer chantera les Rita Mitsouko. Le même jour, Angèle est déjà annoncée à Musilac, ainsi que Lomepal et Tim Dup.

Le dimanche 12 juillet, Jean-Louis Aubert viendra chanter, le même jour que Lenny Kravitz, Rilés, Les Cowboys Fringants et Superbus.

Le lundi 13 juillet, M et Mika étaient déjà annoncés. Ils sont rejoints par Roger Hodgson de Supertramp, Tones and I, Izïa et The Rapture.

Le mardi 14 juillet, l'affiche est tenue par PNL et Iggy Pop, avec Philippe Katerine, Dropkick Murphys, Asa et Last Train.

La billetterie en ligne est déjà ouverte.