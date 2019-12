Musilac 2020 : PNL et Mika sont au programme !

Trois jours après avoir annoncé les premiers noms de son édition 2020, le festival Musilac à Aix-les-Bains, en dévoile deux autres ce jeudi. Le groupe de rap PNL et le chanteur Mika s'ajoutent à la programmation.

Aix-les-Bains, France

La programmation du festival Musilac 2020, à Aix-les-Bains, prend forme ! Trois jours après avoir annoncé la présence : d'Angèle, d'Iggy Pop, M et Lenny Kravitz, on en sait encore un peu plus ce jeudi.

Le festival a annoncé aujourd'hui la participation du groupe de rap PNL et de Mika.

Les deux frères, connus pour leurs titres : "A l'Ammoniaque", "Bené" ou encore "Au DD" se produiront le mardi 14 juillet. Mika, célèbre pour "Elle me dit", "Grace Kelly", "Lollipop" sera lui sur scène le lundi 13 juillet.

La billetterie est ouverte depuis ce mercredi 04 décembre et la suite de la programmation sera annoncée le 10 décembre.