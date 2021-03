Musilac 2021 : 94% des sondés disent NON au festival assis, sans bar ni restauration

Le résultat est sans appel. Sur le millier de festivaliers en possession d'un billet pour l'édition 2021 de Musilac à Aix-les-Bains et sondés par l'organisation : 94% d'entre eux disent ne pas vouloir assister au festival assis, sans bar ni restauration. Les conditions pourtant imposées par le gouvernement pour que les évènements de ce genre se déroulent cet été.

Les 5 questions posées aux festivaliers

Entre le 23 février et le 2 mars, 1.500 festivaliers abonnés à la newsletters de Musilac ont donc répondu à cinq questions. Un millier de réponses "exploitables" au questionnaire environ ont été retenues pour réaliser ce sondage. "Le résultat de cette étude ne nous surprend guère" écrivent les organisateurs.

Le questionnaire soumis aux festivaliers de Musilac à Aix-les-Bains. - Musilac

Si d'après ce sondage, la majorité des festivaliers sont prêts à présenter un test PCR négatif, à télécharger l'application Tous Anti-Covid, à porter un masque et même à payer plus cher leur pass pour intégrer le coût d'un test au Covid-19 à l'entrée, un festival sans bar ni restauration et assis : c'est non.

Vous êtes des gens responsables et vous êtes prêts à faire beaucoup de choses (tests, port du masque) pour sécuriser notre fête mais comme nous, vous ne pouvez pas imaginer de la vivre assis sur une chaise à 1,50 mètre de vos amis. Il y a des limites à tout.

Dans un communiqué, l'organisation du festival explique avoir "ressenti le besoin" de demander l'avis des festivaliers, après les décisions rendues par le ministère de la Culture, sur le cadre autorisé de la tenue des festivals d'été. Sur le coup, les organisateurs ayant perçus ces annonces comme "une blague".

Après le résultat de cette étude, l'équipe de Musilac compte désormais sonder les artistes programmés sur leur envie de jouer dans ces conditions, évaluer le modèle économique de ce "Musilac dégradé" mais aussi se renseigner sur l'accompagnement du gouvernement, avant d'annuler ou non cette édition 2021.