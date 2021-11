Musilac 2022 : Gaëtan Roussel, Feu! Chatterton, Juanes... 10 nouveaux noms dévoilés

C'est d'abord une confirmation. Musilac annonce officiellement la venue de Jacques Dutronc, 78 ans, et de son fils Thomas, 48 ans, dans le cadre de leur tournée commune que le père et son fils effectueront en 2022, comme le JDD le révélait dès dimanche matin. Ils passeront par la scène de Musilac le samedi 9 juillet.

Voici les neuf autres noms annoncés ce lundi : le chanteur français Gaëtan Roussel (ex Louis Attaque et Tarmac), les Anglais de Metronomy (électro alternative), les Anglais de Alt-J (rock indépendant), le chanteur-guitariste latino Juanes (et son tube de 2009 La Camisa Negra), la chanson française douce et poétique de Tim Dup, le groupe de pop-rock français Feu! Chatterton, la pop-folk Lilly Wood and the Prick (duo français), la chanteuse pop belge Claire Laffut et la techno française de Kas:st.

Vianney, Angèle, Biolay, -M-, Orelsan, Simple Minds, Zucchero, Calogero... ont déjà été annoncés. Près de 70 artistes seront présents pour la 20ème édition du festival, du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2022, sur l'esplanade du Lac du Bourget.

Feu! Chatterton

Lilly Wood and the Prick

Tim Dup

Claire Laffut

Juanes

Metronomy

Alt-J

