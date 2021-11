Musilac 2022 : la billetterie débute timidement, les festivaliers encore dans l'attente

Quelle sera l'ampleur de la cinquième vague de Covid en France ? Difficile de le savoir pour l'instant, mais le manque de lisibilité a déjà des conséquences. Les réservations pour les grands évènements des prochains mois ont du mal à décoller. C'est le cas notamment pour le festival Musilac qui prépare ses 20 ans en juillet prochain à Aix-les-Bains. Trois semaines après l'ouverture de la billetterie, 10.000 places ont été vendues. Le plus grand festival de la région, prévu du 6 au 10 juillet 2022, attire chaque année plus de 90.000 festivaliers sur l'esplanade du lac.

Le public joue la prudence, les organisateurs aussi

Après deux annulations successives, le public préfère jouer la prudence. L'organisateur de Musilac Rémi Perrier également, "je n'ai pas envie de m'inquiéter, ni de me rassurer bêtement. On a du mal à analyser finement l'impact du redémarrage pour l'instant, d'abord parce qu'on a d'autres noms à dévoiler, ensuite parce qu'il y a encore une actualité Covid assez anxiogène. On le voit bien dans nos autres activités en Auvergne-Rhône-Alpes, les gens n'ont pas encore repris le chemin des spectacles, des concerts et encore moins des festivals. Sans faire la politique de l'autruche, je ne suis pas du tout dans l'inquiétude ou l'anxiété. Il est trop tôt pour entrevoir un résultat, un atterrissage ou je ne sais quoi".

21 noms dévoilés, d'autres à venir

À sept mois de l'évènement, 21 des 70 noms de Musilac 2022 ont été dévoilés. Angèle, Vianney, Benjamin Biollay, Orelsan, Simple Minds, Zucchero, pour ne citer qu'eux, partagent déjà une affiche qui s'annonce alléchante. D'autres artistes doivent être annoncés prochainement.