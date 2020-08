Musique à la Source revient pour une seconde édition en Creuse

Musique à la Source revient de loin. Il y a quelques mois encore, le menace d'une annulation planait toujours sur ce festival itinérant de musique classique en Creuse. Il aura finalement lieu du 8 au 15 août, en format plus réduit que l'année dernière, avec moitié moins de dates que prévu, mais avec une tête d'affiche de prestige : le célèbre pianiste Jean-François Zygel.

Le festival a survécu à la crise sanitaire

Au programme pour cette seconde édition : du Bach du Schubert, mais aussi des Fables de la Fontaine en musique. Des improvisations et des interprétations au piano, à la harpe, mais aussi des instruments anciens plus méconnus. Ils résonneront toute la semaine dans des lieux du patrimoine creusois, églises et chapelles de Guéret, Ahun, ou encore La Souterraine.

Les mesures sanitaires d'usage seront également au rendez-vous : distanciation, port du masque si nécessaire, distribution de gel hydroalcoolique.

Nous sommes soulagés et contents que ça puisse se maintenir - Valentin Tournet, directeur artistique du festival.

Pour les organisateurs du festival, pouvoir maintenir l'événement, même en format réduit, c'est une grande chance. "C'est un soulagement, d'autant plus que ce n'est que la seconde édition" explique Valentin Tournet, directeur artistique du festival, qui jouera de la viole de gambe aux côtés de Jean-François Zygel pour la soirée d'ouverture. "C'est très important pour nous d'avoir ce temps estival, cette première quinzaine du mois d'août pour être présents en Creuse. Nous sommes soulagés et contents que tout ça puisse se maintenir".

Mettre en valeur le patrimoine creusois

Avec des concerts dans l'église d'Ahun, dans la chapelle du sauveur de La Souterraine, mais aussi à l'abbatiale de Bénévent l'Abbaye, le festival veut s'inscrire, comme l'année dernière, dans le patrimoine creusois, pour le mettre en valeur, en même temps que la musique, auprès du public.

"Les lieux du patrimoine, il y en a pléthore dans le département !" s'enthousiasme Valentin Tournet. "Il s'agit de les sélectionner en fonction de leur qualité acoustique et de leur beauté. Avec ce festival, on essaye de surprendre, de faire découvrir, et d'être au plus proche de tous les Creusois, mais aussi de toutes les personnes présentes en Creuse pour ce mois d'août".

Jean-François Zygel, tête d'affiche du festival

Le public promet d'être au rendez-vous, avec déjà plus de 400 sièges réservés pour les deux concerts de la soirée d'ouverture dans l'église d'Ahun. Le célèbre pianiste Jean-François Zygel y improvisera sur du Bach, accompagné de l'ensemble de la Chapelle Harmonique.

Surtout connu pour ses apparitions à la télévision, comme animateur d'émissions de démocratisation de la musique classique, Jean-François Zygel retrouvera à l'occasion du festival sa passion première pour l'improvisation au piano. "Jean-François est un pianiste improvisateur brillant" raconte Pierre Otzenberger, l'administrateur du festival. "Ce qu'il fait à la télévision, c'est un peu sa seconde épée. Sa passion, son cœur de métier, c'est l'improvisation au piano. C'est un artiste émérite, et nous sommes très heureux de le recevoir au festival".

Le programme complet du festival Musique à la Source est à retrouver en cliquant ici.