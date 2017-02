MUSIQUE : Aldebert à Saulieu ce dimanche

Le chanteur Aldebert vient jouer son spectacle "Enfantillages 2" à la salle Jean Bertin de Saulieu ce dimanche . Guillaume Aldebert est passé par France Bleu Bourgogne.

Aldebert a créé un vrai monde à lui, mais on a le droit d'y entrer à Saulieu dimanche. Au départ, ce sont des chansons pour les enfants, et puis finalement, les parents ont bien aimé. Alors depuis 3 ans, avec toute sa troupe, il sillonne les routes avec ses chansons pleines d'amour, d'humour, de joie et de tendresse.

Aldebert, c'est un gamin dans la vie?

Guillaume Aldebert chante pour les enfants et s'amusent sur scène comme un gamin. Mais est-ce que c'est un "enfant" dans la vie de tous les jours? Il était sur France Bleu Bourgogne.

Saulieu : Dernier concert de la tournée

Aprés 345 dates, le concert de Saulieu dimanche sera le tout dernier de la tournée "Enfantillages 2".

"Une date exceptionnelle" - Guillaume Aldebert, chanteur

Aldebert en concert à la salle Jean Bertin de Saulieu, ce dimanche 26 février à 15h.