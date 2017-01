Musique, chants et atelier écriture pour la première "Nuit de la lecture" à Saint-Brès

Partout en France, les lecteurs étaient invités samedi soir à se rendre dans une bibliothèque ou une librairie pour la première "Nuit de la lecture". A Saint-Brès (Hérault) une trentaine de participants ont veillé jusqu'à minuit.

Les bibliothèques et librairies ont ouvert leurs portes au public ce samedi soir pour la première "Nuit de la lecture". Le but était de prolonger les heures d'ouverture pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture. A Saint-Brès (Hérault), la lecture était déclinée de toute les façons.

Les amateurs de bons livres s'étaient donnés rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Brès. Juste le temps de parler autour d'un livre coup de cœur et d'évoquer le plaisir de la lecture. "Je peux m''évader le temps de lire. Pendant une ou deux heures le livre devient mon ami", explique Danielle.

Dominique s'est isolé depuis plusieurs minutes. Il dévore une bande dessinée : "je viens de tomber dessus par hasard. J'avais l'habitude d'Astérix ou Lucky Luke, là je change de registe. Je vais rester toute la soirée à ce rythme", s'amuse-t-il.

Les amateurs de lectures sont vraiment chouchoutés avec des transats, des coussins, même du vin chaud et de la galette des rois pour tenir tout la soirée. Preuve qu'il faut du temps pour savourer toutes les facettes de la lecture.