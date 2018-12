Musique et solidarités pour un nouveau festival l’an prochain à Dijon

Il y aura l'an prochain à Dijon un festival musique et solidarités en plein air. Le festival VYV Les Solidarités se tiendra les 8 et 9 juin dans le parc de la Combe à la Serpent.

Pierre Clément et Christian Allex, directeur et programmateur du festival VYV Les Solidarités, qu'ils préparent pour juin 2019

Dijon, France

Le festival « VYV Les Solidarités » se déroulera les 8 et 9 juin 2019 dans le parc de la combe à la Serpent. Inspiré d'une formule qui existe depuis 6 ans en Belgique, à Namur, cet événement, annoncé ce 13 décembre par les organisateurs, se veut accessible et grand public. Deux jours de fête et de rencontres entre un public, des artistes, le monde associatif et mutualiste.

Voulu par le groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, ce festival sera l'occasion de rencontrer des acteurs des initiatives solidaires sur des thèmes allant du sport à l'habitat, en passant par l'alimentation, la lutte contre les discriminations, la maîtrise des avancées technologiques, l’éco-responsabilité, ou encore l'éducation et la culture. Une quarantaine d’associations devraient être représentées. Côté musical, trois scènes seront installées, une pour les têtes d’affiche, la seconde pour une sélection plus alternative, et la troisième pour les découvertes locales. Il s’agira de s’adresser au public le plus large possible, avec de l'électro, de la variété française, internationale, et des artistes locaux.

La programmation musicale dévoilée en début d'année

C'est un Dijonnais, Christian Allex, ayant déjà à son actif les Eurockéennes de Belfort, qui s'est attelé à la programmation. Pas facile, quand on veut concilier tarifs accessibles et artistes renommés dont les cachets sont très élevés : « En France, par rapport à d’autres pays, on essaye de garantir une accessibilité économique raisonnable sur les festivals. C’est-à-dire des prix de billets relativement raisonnables. Du coup, trouver un groupe d’une portée internationale, ça devient très compliqué ». L’astuce consiste alors à dénicher des artistes français qui montent, parmi les nouvelles générations, et qui deviendront les têtes d’affiche de demain.

Il faut aussi miser sur des artistes internationaux « qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont innovants et peuvent amener quelque chose de frais dans un style musical ». Ajoutez-y la région et le lieu où l’on implante l’événement, et « c’est ça qui fait que le festival existe, et est différent d’un autre qui peut être à 100 ou 200 kilomètres ». Christian Allex refuse pour le moment de donner des noms, alors qu’il assure avoir bouclé les deux tiers de sa programmation. Il en dévoilera l’intégralité en début d’année.

Une formule unique en France

Le futur festival se distingue également par le fait qu’il s’appuie sur les solidarités, explique Pierre Clément, son directeur. « On est sur des solidarités qui touchent à l’amélioration des conditions de vie des personnes ». Une démarche inédite en France : « le festival Solidays par exemple est sur une approche très ciblée de la solidarité, la lutte contre le sida. Nous on a une approche qui va être plus comportementale et multi-thématique, unique en France ».

Le festival VYV Les Solidarités a un grand frère dont il s’inspire. Les Solidarités de Namur, animées par une mutuelle belge, existe depuis 6 ans et draine chaque année 50.000 personnes sur deux jours. Le futur festival dijonnais en attend entre 15 et 20.000. Les tarifs seront de 32 € pour un jour, ou 52 € pour les deux jours. Il y aura un demi-tarif à 28 et 45 € , et même une offre de lancement à 26 et 42 €.