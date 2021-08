Musique : l'association Jour de nuit organise ce samedi soir un concert à Sainte-Sevère-sur-Indre

"Paroles et Musique font la fête au château". Tel est le slogan écrit sur l'affiche du concert qu'organise l'association Jour de nuit au château de Sainte-Sevère-sur-Indre. Des paroles et de la musique qui seront d'ailleurs au programme de cette soirée. Un programme divisé en deux parties. Le groupe folklorique "Les Gâs du Berry" ouvrira le bal avec de la danse et des musiques traditionnelles.

Un subtil mélange entre poésie et musique

Puis, en première partie, l'acteur Philippe Morier-Genoud, qui a joué notamment dans le film La Femme d'à côté en 1981 avec Fanny Ardant, incarnera depuis le premier étage du château des fables écrites par les Soeurénades, un duo de sœur, qui l'accompagneront au violon et au piano. "Ce sera une sorte de clin d'œil à travers des petites phrases qui ressembleront à une lecture théâtralisée", explique Michèle Luneau, co-présidente de l'association des Amis de la Tour qui organise le concert. Après ça, les Gâs du Berry reprendront du service avec un entracte d'ambiance musicale.

Un final en apothéose !

La seconde partie sera un mélange entre musique classique et poésie. Le pianiste Cyril Huvé interprètera des morceaux de compositeurs comme Chopin, Franz Liszt et Schumann, alors que dans le même temps, Philippe Morier-Genoud fera son retour en lui répondant en écho par la récitation de textes poétiques de Boris Vian, Jacques Prévert et de Charles Baudelaire. Une fois dernière partie du concert terminée, acteurs et musiciens se réuniront sur scène pour un final en apothéose.

L'entrée est à 5 euros et il vous faudra vous munir d'un Pass sanitaire pour assister au spectacle.