Musique : le grand retour de Garçon la Note dans l'Yonne

C'est une véritable institution à Auxerre depuis 20 ans et à Sens depuis 10 ans. Après une année blanche à cause du Covid, le festival Garçon La Note repart ce jeudi pour un été de concerts aux terrasses des cafés ou des restaurants de l'auxerrois et du sénonais.

C'est comme un petit air de normalité qui souffle sur les terrasses icaunaises. Après un faux départ l'an dernier pour cause de crise sanitaire, le festival Garçon La Note reprend ce jeudi 1er juillet à Auxerre et à Sens.

"C'est un énorme soulagement qui s'est confirmé avec l'annonce du fait qu'il n'y avait plus de jauge pour les festivals et les manifestations en extérieur", explique Annick Soto, la directrice de l'office de tourisme.

La programmation de Garçon la Note débute tôt dans l'année, dès le mois de mars : "on se base sur les souhaits de nos partenaires cafetiers et restaurateurs, qui sont eux aussi très impatients et qui ont été très fidèles cette année puisqu'ils ont tous signé pour le dispositif dès le mois de mars, alors qu'ils étaient encore dans des périodes très incertaines. Et cette année est un peu particulière, parce que du coup, comme on avait déjà fait la programmation de l'année dernière, on a évidemment privilégié les groupes qu'on avait invité l'année dernière".

A Auxerre : le rock de Doc

A Auxerre, c'est le groupe Doc qui ouvre le bal avec ses reprises de rock et de blues drôlement bien roulées à déguster à partir de 21h, place de l'Arquebuse. Pour les quatre musiciens auxerrois qui jouent ensemble depuis plus de 40 ans, ce concert prendra des allures de retrouvailles. A cause de la crise sanitaire, cela fait un an et demi qu'ils n'ont plus joué devant un public, alors forcément, ils ont des fourmis dans les jambes, mais aussi une pointe d'appréhension. "Cela va nous faire drôle de rejouer debout parce que quand on répète, on répète assis maintenant et quand on se met debout, ça fait drôle ! Et ça va faire drôle de rejouer devant des gens. Je pense que ça va nous faire bizarre, même au niveau du son d'ailleurs, il va falloir qu'on s'habitue à jouer avec une puissance sonore confortable", explique Xavier Bigorre, l'un des guitaristes.

En tout cas les quatre rockeurs icaunais sont plus que ravis de lancer la saison de Garçon La Note, sur la place de l'Arquebuse en plus : "Depuis que je fais "Garçon La note", je me rends bien compte que plus l'endroit est grand, plus on met de monde. C'est un peu comme qui dirait "plus le pantalon est large, plus l'homme est fort" ! C'est à dire que si on joue dans une petite rue devant un petit beur mignon, charmant, mais petit, il n'y aura pas grand monde, forcément, les gens ne vont pas s'agglutiner sur 500 mètres, alors que la, on à la chance de pouvoir toucher plein de gens qui seront confortablement assis aux terrasses des différents cafés", poursuit le musicien.

Les musiciens ont repris les répétitions il y a quelques semaines, pour préparer ce rendez-vous et les autres concerts de l'été, mais aussi parce qu'ils en avaient vraiment besoin. "On s'est dit, à un moment donné, qu'il fallait qu'on répète parce que ça n'allait pas être possible, même émotionnellement ! La musique est une excellente thérapie ! Ce n'est pas le but, mais on se rend bien compte qu'on y fait passer les joies et les peines, comme disait Johnny. Et donc, le fait d'en être privé, c'est ce mode d'expression qui nous manque", conclut Xavier Bigorre.

Après la place de l'Arquebuse ce soir, le groupe "DOC" jouera lundi prochain au Bar le Clément à Saint Clément pour le "Garçon la Note" du sénonais. A Sens, ce jeudi 1er juillet, le groupe Zarhzä proposera sa musique festive au village Gourmand.

Au total, 47 concerts sont prévus dans l'auxerrois et 34 dans le sénonais jusqu'à la fin août.