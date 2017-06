Musique : le projet "Mon Auvergne" du Cantalien Bernard Oudoul en financement participatif sur internet

Le chanteur muratois souhaite boucler le financement de son double projet en lançant une souscription sur la plateforme participative Ulule. A la clé : un CD trois titres et un clip vidéo tourné cet été en Auvergne. Son Auvergne.

Bernard Oudoul a l'Auvergne dans les veines. Ses racines et sa source d'inspiration. Pour réaliser son nouveau projet artistique, le Muratois souhaite collecter 2.500 euros sur le site ulule.com pour réaliser un CD trois titres de sa chanson « Mon Auvergne » : une nouvelle version, une autre acoustique et une dance. Il devrait sortir début juillet. L'argent récolté permettra aussi de financer un clip vidéo qui sera tourné cet été dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme.

5.000 euros pour être serein

Si vous souhaitez aider Bernard Oudoul, vous avez jusqu'au 30 juin pour soutenir ce projet. Près de 1.800 euros avaient déjà été collectés ce jeudi soir. Des mini-concerts et des séances de dédicaces auront ensuite lieu en octobre prochain dans toute l'Auvergne. Grâce à votre participation, vous recevrez des contributions allant du CD à un vol en avion au-dessus de l'Auvergne. Le département du Cantal et Vulcania soutiennent déjà Bernard Oudoul, à hauteur de 70% de financement.

Adresse Ulule : https://fr.ulule.com/bernard\-oudoul\-mon\-auvergne/