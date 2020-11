Des vues imprenables sur Aiguilhe et Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) au menu d'une vidéo de la chaine Youtube de "Cercle" déjà vue des dizaines de milliers de fois.

VIDÉO - Le Puy-en-Velay mis à l'honneur par le DJ Joris Delacroix et la chaine Youtube "Cercle"

La ville du Puy-en-Velay a les honneurs de la chaîne Youtube de "Cercle" et ses 1,75 millions d'abonnés. Cette chaîne propose à des DJ de jouer leur musique électronique dans des lieux magnifiques, à coups de prise de vue par drone. La dernière vidéo est donc prise en Haute-Loire et met en valeur la zone du Puy en Velay et du rocher Saint-Michel-d'Aiguilhe au son du DJ français Joris Delacroix. Le Montpelliérain a fait une infidélité à sa ville en mettant en valeur la Haute-Loire.