D’ici lundi, il y a de quoi trouver quelque chose à faire, en Dordogne…

Concerts du Nouvel an de l'Union Musicale Bergeracoise, ce week-end

Un concert le samedi, un concert le dimanche, et bonne année à tous ! A l’occasion de son 15ème concert du nouvel an, l’orchestre de l’Union Musicale Bergeracoise entend mettre ce week-end le 7ème art à l’honneur… Que le film ait été tourné en noir et blanc ou en couleurs, en 2 ou en 3D, les mélodies les plus célèbres sont restées gravées dans nos mémoires. Sous la direction de ses deux chefs, Aurélien Cescousse et Luc Dumaine, les 65 musiciens de l’Union Musicale Bergeracoise vous feront voyager à travers les décennies et les genres cinématographiques. Vous retrouverez ainsi les atmosphères et les personnages les plus connus et les plus pittoresques qui ont fait le cinéma. Pour parfaire le décor, de magnifiques vidéos sont attendues pour accompagner l’orchestre, et des acteurs vous feront revivre plusieurs moments cultes, et donc inoubliables, qui vous feront sourire ou rêver. Ces concerts du nouvel an de l’orchestre de l’Union Musicale Bergeracoise vous attendent au Centre culturel Michel Manet de Bergerac samedi à 20h30, puis dimanche à 16h. Le tarif unique est à 7 euros et la billetterie vous répond au 05 53 57 71 51.

Que la Force soit avec vous à Boulazac !

Le cinéma « Studio 53 » de Boulazac vous propose samedi, à l’occasion de la diffusion à 21h de « Star Wars, les derniers Jedi », de venir profiter d’une journée dans les étoiles. Avant la projection, à 20h30, venez assister à une démonstration de combat au sabre laser avec le Club d’Escrime de Boulazac. Certes, ses membres n’ont pas l’habitude de ce genre d’arme mais, à priori, le public sera à l’abri de toute mauvaise manipulation… En plus, on les a bien briefés pour qu’ils ne tombent pas dans le côté obscur de la Force. Et comme on voulait mettre toutes les chances de notre bord, ils se seront entraînés dès le matin, 11h, à la médiathèque. Ferme les yeux et vise bien, Luke…

Concours de sport canin ce week-end à Sourzac

Le RING (ainsi nommé car il se pratique dans un endroit clos) est une discipline canine sélective réservée aux chiens LOF (Livre des Origines Françaises) de certaines races. Après avoir obtenu leur CSAU (Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation), les chiens passent le Brevet RING (un peu comme Marcel Cerdan) et peuvent ensuite se confronter dans 3 échelons différents. Le niveau 3, étant le plus élevé, peut amener à concourir dans des épreuves sélectives amenant au Championnat de France. Dans cette discipline, les épreuves comportent des sauts, des exercices d'obéissance et du mordant sportif. D'autre part le Club d'Education Canine de Sourzac (association loi 1901) éduque les chiens et leurs maîtres tous les samedis à 14h. La première séance est gratuite. Ce Concours Sport Canin Ring vous attend donc ce week-end à Sourzac, de 8h à 17h sur les deux jours. « Waf ! », vient de déclarer mon chien, Pinkwaf, qui a hâte d’y venir… en spectateur.

Foire des Rois à Thiviers, samedi

Qu’est-ce qu’une Foire des Rois ? Comme son nom l’indique, il s’agit d’une Foire au Gras. Aucun historien sérieux ne prétend que Louis XVI ou Louis XVIII, qui étaient rois, étaient aussi gras et auraient initié cette Foire, mais bon, c’est ainsi : ce samedi, de 8h à 13h, Thiviers accueille sa Foire des Rois avec une Foire primée au gras. Car à Thiviers, on a la foi. Hum ? Le foie, oui, plutôt… Producteurs de foie gras et Comité foie gras de Thiviers seront présents, entre concours des meilleurs produits oie et canard gras, défilé des confréries du Périgord, musique traditionnelle, démonstrations culinaires, dégustations et paniers gourmands à gagner.

Les Cordes d'Argent de Saint-Pétersbourg seront au Bugue lundi

L’Orchestre traditionnel Russe « Les Cordes d'Argent » de Saint-Pétersbourg, sous la direction d’Alexandre Afanasyev, ne sont pas inconnus dans le département car ils s’y sont déjà produits, mais c’est toujours un plaisir de les retrouver. Alexandre Afanasyev sort du conservatoire de Saint-Pétersbourg en 1977, et dirige l’un des plus anciens orchestres traditionnels fondé à Kolpino en 1918. Professeur au Conservatoire Rymski Korsakov, en 1999, il réunit de jeunes musiciens, pour la plupart en fin d’études ou lauréats de concours nationaux et de conservatoires, pour former cet orchestre « Les Cordes d’Argent ». Le répertoire est constitué, d’une part, d’œuvres célèbres de la musique classique sous forme orchestrale très originale et, d’autre part, de pièces populaires orchestrées, tirées du folklore russe. La composition instrumentale est unique en son genre avec les balalaïkas, les domras, le gously, l’accordéon classique et typique russe, les percussions ou encore la flûte et le hautbois. Ces musiciens ont donné plus de cinq cents concerts en France et à l’étranger ; le prochain vous attend lundi au Bugue, Salle Eugène Le Roy à 20h30, avec la participation de l'Ensemble Choral du Bugue ; l’entrée adulte est à 10 euros et c’est gratuit pour les moins de 12 ans.