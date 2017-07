Céline Dion, Eurockéennes, Francofolies : Stacco, une société alsacienne sur les plus grands concerts de l'été

Monter la scène de Céline Dion, de Johnny Hallyday, de la Foire aux vins de Colmar et des autres grands festivals d'été : c'est le travail de la société alsacienne Stacco, basée à Wasselonne. Elle a conçu l'une des plus grandes scènes du monde.

A une demi-heure de Strasbourg, dans une discrète zone industrielle de Wasselonne, se trouve l'un des spécialistes mondiaux des scènes de concert. La société alsacienne Stacco, née il y a 35 ans, a même conçu l'une des plus grandes scènes démontables au monde (le plus grand "plateau" couvert pour être précis, NDLR) : il faut 14 semi-remorques pour la transporter !

Tournée de Céline Dion

La société Stacco était chargée en juillet 2017 de la tournée française de Céline Dion (crédit photo : Stacco) -

Stacco était même chargée de la tournée française de Céline Dion, qui vient de s'achever. Jean-Michel arrive tout juste de Nice, avec dans son camion une partie de la scène de la chanteuse canadienne. Des dizaines de structures métalliques, des piliers, des ponts et des barrières, s'entassent dans la cour, d'autres repartent déjà...

Morceaux de la scène de Céline Dion dans les hangars de la société Stacco, basée à Wasselonne. © Radio France - Clément Lacaton

"En juin et juillet on se sort pas la tête de l'eau !"

"J'ai fait Johnny Hallyday l'an dernier, précise le chauffeur routier, Renaud cette année, La Rochelle, les Vieilles Canailles... Depuis le 10 juillet je ne suis pas rentré !" Car le programme est très chargé cette été encore, réglé au millimètre par le patron de Stacco, Raymond Schweitzer : "Il y a les Eurockéennes, les Vieilles Charrues, le concert du 14-Juillet sous la Tour Eiffel, les Francofolies, Rock-en-Seine, la Foire aux vins de Colmar... Au total 30 festivals sur l'été. En juin et juillet on se sort pas la tête de l'eau !"

La scène de Johnny Hallyday

Raymond Schweitzer, PDG de Stacco, dans son bureau en juillet 2017. © Radio France - Clément Lacaton

Traces des nombreux concerts de Stacco. © Radio France - Clément Lacaton

Sans oublier donc la tournée française de Céline Dion, 200.000€ de budget par concert. Preuve que cette société alsacienne fait partie aujourd'hui des meilleures du monde. Elle a construit une énorme scène de 22 mètres de haut, soit un immeuble de huit étages !

La société Stacco était chargée en juillet 2017 de la tournée française de Céline Dion (crédit photo : Stacco)

La société Stacco était chargée en juillet 2017 de la tournée française de Céline Dion (crédit photo : Stacco)

La société Stacco était chargée en juillet 2017 de la tournée française de Céline Dion (crédit photo : Stacco)

"On l'a fabriquée pour la tournée des stades de Johnny Hallyday, ensuite elle a été demandée par des festivals." Une scène devenue une référence, jusqu'à se retrouver sur le bureau des producteurs de Céline Dion.

On a passé ce challenge-là et après on était dans la cour des grands..."

Mais aussi un gros investissement il y a 10 ans : "On se demandait s'il fallait le faire ou pas, parce qu'à l'achat ça représente quand même entre 800.000 et 1 million d'euros ce type de scène !" Mais Raymond Schweitzer est un homme de défis : autodidacte, il a découvert l'univers de la scène en faisant de la sécurité sur des concerts pour financer ses études. En 1982, il se lance dans le métier en montant la société Stacco avec une bande d'amis, d'abord sur de petits concerts, avant une tournée en 1984, celle du groupe ACDC...

"On s'est retrouvés avec ce contrat, on se demandait comment on allait réussir à faire ça ! Quand le camion partait on était encore en train de souder ou de monter. On a passé ce challenge-là et après on était dans la cour des grands..."

Aujourd'hui, Stacco s'occupe aussi des équipements de scène, avec sa propre usine de soudure, et travaille en ce moment dans la U-Arena, à Nanterre près de Paris. Avec 40.000 places, ce sera la plus grande salle de concerts de France... Une ligne de plus sur le CV de Stacco : elle doit être inaugurée en octobre par... les Rolling Stones.

Un des 14 semi-remorques de retour du concert de Céline Dion à Nice, en juillet 2017. © Radio France - Clément Lacaton

D'ici là, vous pourrez sans doute croiser les monteurs et techniciens de chez Stacco à la Foire aux vins de Colmar qui débute ce jeudi (du 27 juillet au 6 août).