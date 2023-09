Musique : Terrenoire est sur France Bleu ce mercredi matin pour fêter les 10 ans de votre radio (7h25-8h30)

Ce sont les deux frères dont on est le plus fier dans la Loire depuis les Revelli : Raphaël et Theo viennent passer la matinale avec vous ce mercredi matin. Après leur premier album, une réédition, une tournée et une Victoire de la Musique, Terrenoire fête les 10 ans de France Bleu avec vous !

Terrenoire, lors des Victoires de la musique 2022. Ils sont présentés comme l'un des groupes qui comptera à l'avenir dans le paysage musical français, en témoigne leur prix de "Révélation masculine" lors des Victoires de la Musique 2022, les frères Herrerias portent toujours haut leur amour pour leur ville de Saint-Etienne et leur département de la Loire. Point d'orgue de cette histoire fusionnelle, le premier "Festival Terrenoire", le 16 septembre prochain, dans le parc du château de la Perrotière. Après une tournée intense et les récompenses arrive nécessairement maintenant le temps d'après, celui sans doute d'un nouvel album qui sera celui qui permettra à ces deux fans des Verts de continuer de représenter leur terre. Terrenoire est sur France Bleu Saint-Etienne Loire pour fêter avec vous nos 10 ans. Une question, une déclaration d'amour ? Appelez nous ce mercredi matin au 04 77 10 00 10.