Musique : Zed Yun Pavarotti, une "Merveille" de clip, tournée à Saint-Etienne

Le clip a déjà été vu des dizaines de milliers de fois et fait la part belle à Saint-Etienne. Le chanteur Zed Yun Pavarotti rend hommage à sa ville dans la vidéo de son titre « Merveille », tourné au début du mois notamment au stade Geoffroy Guichard, dans le tramway et le quartier Bergson.

Le clip de « Merveille » est la 8e collaboration entre Zed Yun Pavarotti et le réalisateur Charles Leroy. Deux Stéphanois amis depuis bientôt 10 ans qui ont voulu rendre hommage à leur ville.

Le quartier Bergson de Saint-Etienne au coeur de la création. - Clip "Merveille" - Charles Leroy

Des scènes tout en mélancolie tournées dans le quartier Bergson comme l’explique Charles le réalisateur : "On s'est dit que ce maraicher était très beau, dans l'angle avec cet immeuble. C'était totalement improvisé. C'est là qu'on se dit qu'on passe tous les jours depuis une vingtaine d'années devant et c'est une fois filmé qu'on se rend compte de la plus-value esthétique. D'habitude ont fait des choses un peu plus surréalistes, modestement, et on s'est dit qu'on allait faire un truc plus ancré dans la réalité, typiquement stéphanois, avec uniquement des gens de Saint-Etienne".

"Il n'y a pas de petit rêve"

A l'écran, des amis de l’époque des lycées Gambetta et Fauriel, une équipe technique stéphanoise. Saint-Etienne, une merveille, chevillée au corps pour Zed Yun Pavarotti : "L'idée était de montrer qu'il n'y a pas forcément de petit rêve. C'est l'image que j'ai de la réalité et ma réalité c'est Sainté. Elle me permet de faire des chansons et je voulais l'honorer".

Geoffroy-Guichard, entre rêve et réalité

Avoir le Chaudron pour soi et taper dans le ballon sur la pelouse mythique c’est finalement le rêve de beaucoup de Stéphanois bercés aux chants des supporters. Le lieu parfait pour conclure ce clip qui met en scène des moments simples de la vie explique le réalisateur stéphanois Charles Leroy : "L'idée était de montrer des mecs modestes de Saint-Etienne qui vont juste taper un foot, vite fait, quelque part. Il rêvent d'être à Geoffroy-Guichard. On s'est dit qu'on pouvait essayer de rendre ce rêve possible le temps d'un clip. Le stade mérite l'hommage rendu dans ce contenu artistique : c'est l'opium du peuple à Saint-Etienne. Le foot et notre équipe c'est un des patrimoines valorisants. Maintenant nous ne sommes pas très bien classés et des gens ne sont peut-être pas à la page sur l'historique de ce club et c'était donc intéressant de le montrer".

"Le Chaudron c'est notre mausolée"

Alors que Zed Yun Pavarotti travaille sur son prochain album, terminer ce clip à Saint-Etienne, dans le Chaudron, c’était juste logique : "C'est notre mausolée. C'est la plus grande chose qu'on ait à Sainté. L'idée c'était d'arriver au Graal car c'est ce qu'on a de plus grand et de se dire que c'était à nous pour de vrai. Pour moi c'est très important la ferveur qui existe autour du foot à Sainté, même si il y a des hauts et des bas et que le bas dure un peu trop longtemps". Et le Chaudron reste toujours dans un coin de la tête de Zed, jusqu’à si voir un jour en concert en reconnaissant que "ce sera le pic de (sa) carrière. Il n'y aura pas plus haut que ça". On a hâte d’entendre un jour le public du Chaudron reprendre en chœur une chanson de Zed Yun Pavarotti, nouveau porte-drapeau de la culture stéphanoise, entre ballon rond et studio d’enregistrement.

Merveille, extrait de "Beauseigne", album de Zed Yun Pavarotti (2020).