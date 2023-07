Mybiglittlevan la société de location de vans de Saint-Amand les Eaux fait le plein pour les vacances

Alexis s'apprête à repartir une deuxième fois en famille avec un van de Saint-Amand les Eaux, et on est bien loin ici de l'image romantique du combi flower power des années 70 "ça roule à 80km/h sur l'autoroute, ça consomme du 15 litres, et c'est toujours en panne, c'est très joli mais au niveau pratique c'est pas ce que je recherche".

Ici c'est bien l'héritier des légendaires combi Volkswagen mais dernière génération avec tout le confort, et pour ne pas être perdu en pleine cambrousse le père de famille est ravi d'avoir tous les outils de l'aventure moderne avec le GPS et toutes les applications.

"Aller découvrir une région un pays au gré du vent"

Pour lui les vacances en van c'est la liberté "on part du principe qu'on ne se donne pas d'itinéraire ni de but précis, au contraire, juste en fonction de nos envies. Aller découvrir une région un pays au gré du vent"

Et de la météo ajoute Alexis car en van, pas question de se morfondre sous la pluie dans une location non remboursable, vous êtes libre de repartir à tout moment, même pour aller chercher le soleil à une demie heure de route explique l'afficionado.

Alexis qui adore aussi trouver LE spot incroyable pour se réveiller dans un endroit insolite au bord d'une rivière ou d'une plage. Le quinquagénaire a donné des envies d'évasion à son fiston qui a retapé un fourgon pour aller se promener en Italie, et lui imagine déjà acheter un van pour sa retraite pour faire le tour du monde avec sa femme.

Un carnet de réservation qui ne désemplit pas

Comme lui ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure pour des "vacances différentes, en complète autonomie " note Christophe Denivet le patron de Mybiglittlevan qui a crée sa société il y a 3 ans, et dont le carnet de réservations ne désemplit pas, c'est presque complet pour cet été.

Pour certains longs we il faut s'y prendre 1 an à l'avance explique le gérant qui a lui même gouté aux charmes des road trips aux Etats Unis avant de se reconvertir et proposer cette société de location.

Il est passé de 3 véhicules à 6. Il a même investi cette année dans 4X4 avec tente sur le toit pour des clients "encore un peu plus aventuriers qui ne vont pas hésité à aller dans des endroits encore plus atypiques, encore plus difficiles d'accès".

Des clients qui parfois testent les véhicules en location avant de se lancer dans l'achat avec des prix qui ont explosé ces dernières années pour dépasser les 60 000 euros.