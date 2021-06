Mylène Farmer annonce une tournée des stades en 2023

Baptisée "Nevermore 2023" (Plus jamais), la tournée fera étape en France à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris, où Mylène Farmer se produira au Stade de France les 30 juin et 1er juillet. Une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube de la chanteuse annonce cette nouvelle tournée.

Mylène Farmer passera également à Genève en Suisse et à Bruxelles en Belgique. Le site indique également qu'un passage en Russie est prévu en août ou septembre 2023.

Ouverture de la billetterie le 4 octobre 2021

Les préventes démarreront le 1er octobre 2021 sur le site officiel de la tournée "Nevermore 2023" tandis que la billetterie ouvrira trois jours plus tard, le 4 octobre.

Lille - Stade Pierre Mauroy le 03 juin 2023

Nantes - Stade de la Baujeoire les 09 et 10 juin 2023

Genève - Stade de Genève les 16 et 17 juin 2023

Lyon - Groupama Stadium le 24 juin 2023

Paris - Stade de France les 30 juin et 01er juillet 2023

Marseille - Orange Vélodrome le 08 juillet 2023

Bordeaux - Matmut Atlantique le 15 juillet 2023

Bruxelles - Stade Roi Baudouin le 22 juillet 2023

Russie - Août-Septembre 2023

Après plusieurs vidéos énigmatiques postées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, la "reine du suspense" lève enfin le voile sur le 8e show de sa carrière. Pour le plus grand plaisir de ses fans, déjà dans les starting-blocks.

