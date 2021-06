Mylène Farmer en concert au Vélodrome à Marseille le 8 juillet 2023

Les fans de Mylène Farmer peuvent cocher la date dans leur agenda. Pour le huitième show de sa carrière, l’artiste se produira dans huit stades en 2023, dont le Vélodrome à Marseille le 8 juillet. La vente des billets est prévue le 4 octobre 2021 et une prévente le 1er octobre à 10 heures.

Elle avait laissé planer le doute en publiant une vidéo énigmatique de quelques secondes sur sa chaîne Youtube, avec un nom de code « Nevermore » le 11 juin dernier. Mylène Farmer voulait sans doute juste attiser la curiosité de ses fans. Et si certains y ont vu une façon d'annoncer la fin de sa carrière ("Nervermore" signifie "Plus jamais") c'est en fait tout simplement le nom du huitième grand show de sa carrière qui l'amènera jusque sur la scène du stade Orange Vélodrome de Marseille le 8 juillet 2023.

Huit concerts dans huit stades en France

"Nevermore" passera par huit villes, en France, à Paris, Mylène Farmer se produira deux soirs au stade de France: le 30 juin et le 1er juillet. La tournée commencera par un concert le samedi 3 juin 2023 au stade Pierre Mauroy de Lille et s'achèvera à Bruxelles, le samedi 22 juillet. Mylène Farmer passera également à Genève en Suisse et à Bruxelles en Belgique. Le site indique également qu'un passage en Russie est prévu en août ou septembre 2023.

Vous pouvez déjà noter la date de l'ouverture de la vente des billets : le 4 octobre 2021 pour la vente générale, une prévente est prévue le 1er octobre à 10 heures sur le site de l'artiste.