Mystère à Saint-Tropez, au cinéma ce mercredi 30 juin

La Panthère rose et l'Inspecteur Clouseau font partie de vos classiques ? Voilà un film qui leur fait un clin d'oeil appuyé, dans une ambiance années 70 et le cadre ensoleillé de Saint-Tropez, et qui pourrait bien vous plaire. Avis aux amateurs de comédies policières !!

Christian Clavier en inspecteur maladroit et incompétent, Gérard Depardieu dans le rôle de son chef Maurice Le Franc, Benoît Poelvoorde en milliardaire décontracté, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy de Palma... il y a du beau monde dans cette villa de Saint-Tropez où rode une menace diffuse.

Christian Clavier en majordome dans Mystère à Saint-Tropez - Nicolas Schul

L'histoire

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.

Un film de Nicolas Benamou avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur