Mystère autour du tournage de la série Emily in Paris dans le Luberon

Depuis plusieurs jours, une annonce de recherche de figurants circule dans les médias et les réseaux sociaux concernant la série à succès Emily in Paris, diffusée sur Netflix. Cette annonce concerne un tournage début juillet, du côté d'Apt et l'Isle sur la Sorgue pour la saison 3 de cette série très kitsch qui raconte avec beaucoup de clichés les aventures d'une jeune Américaine qui débarque dans la capitale. Les candidat.es doivent envoyer leur candidature à une plateforme d'annonce de castings. Sauf que cette plateforme n'a aucune légitimité, d'après les professionnels du cinéma.

Un vrai besoin de figurants...

Netflix recherche bien des figurants. Mais officiellement, pas pour Emily in Paris. Le projet s'appelle Charade. La production entretient le mystère car elle veut éviter d'attiser la curiosité des fans, qui pourraient découvrir les lieux du tournage. Elle ne veut pas non plus crouler sous un trop grand nombre de candidatures. Sauf que l'annonce a fuité. L'agrégateur d'annonce de castings "Castprod" a fait le lien entre Charade et Emily in Paris. Il recherche donc des figurants de 18 à 70 ans pour une scène de fête glamour. Il cherche aussi des serveurs avec l'expérience du haut de gamme.

... sur un site peu fiable

Mais l'adresse à qui envoyer son dossier ne correspond à rien. La production américaine n'est pas ravie de toute cette publicité. Les professionnels du cinéma ne veulent pas froisser les Américains : il y a beaucoup d'enjeux pour le territoire, en terme d'emploi notamment. Jusqu'à présent, les collaborations avec Netflix et la région fonctionnent bien. La plateforme vient d'ailleurs de tourner dans le Vaucluse une série intitulée "Transatlantique" et tout s'est très bien passé.