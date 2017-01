Mystère dans ma ville, la saison 2 arrive à Limoges

Après le gros succès fin 2015 du jeu vidéo qui met en avant le patrimoine de la cité porcelainière, Mystère dans ma ville revient dans un format complètement différent. La ville veut surfer sur la mode du géocaching. On passe du virtuel au réel. Lancement prévu le 15 février.

Cette deuxième saison, baptisée "le défi des commerçants", sera donc complètement différente. La ville veut revaloriser les locaux vacants du centre-ville. On en compte 14% aujourd'hui à Limoges. Les joueurs seront amenés à déambuler dans Limoges.

21 000 joueurs pour la première édition

Lancée il y a un peu plus d'un an, la première version du jeu disponible sur smartphone a explosé les compteurs : "On ne s'attendait pas à ça, on compte 21 000 joueurs aujourd'hui. Ce qui nous étonne c'est que sans rien faire, sans communication, le jeu tourne tout seul aujourd'hui. On a environ un millier de joueurs chaque mois", explique Philippe Gravelat, le président de la start-up limougeaude Dreamagine Studio qui a mis sur pied Mystère dans ma ville.

Quinze lieux à découvrir

Pour cette nouvelle version, "on passe de l'avant-visite à la visite tout court". Quinze lieux, tenus secrets pour le moment, à découvrir. Des locaux vacants donc où des affiches seront installées. Il faudra alors, avec son smartphone, flashé un QR code puis répondre à des questions et en apprendre un peu plus sur le patrimoine limougeaud. Au bout, il y a des lots à gagner. Bien sûr, on pourra toujours jouer à la première version L'épopée médiévale. "C'est complémentaire en fait."

Dreamagine Studio qui aimerait bien exporter son concept cette année. Plusieurs villes se sont montrées intéressées.