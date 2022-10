"On n'a pas l'intention de s'en aller" : le propriétaire de l'Ile aux géants ne compte pas démonter son parc

La grande roue et le grand 8 trônent, immobiles dans le brouillard, le long de la RD 910 entre Poitiers et Châtellerault. Aucun ouvrier ne travaille ce matin, ni en maintenance ni pour démonter les manèges de l'Île aux Géants, parc d'attractions situé sur les communes de Jaunay-Marigny et Dissay. Le propriétaire et gérant, Louis Ouvrard, a fait appel de la décision de justice prononcée contre lui par le tribunal judiciaire de Poitiers ce 4 octobre. La justice lui ordonne de démonter tous ses manèges et de détruire ses installations en dur dans les six prochains mois, ce qu'il refuse de faire. Nous l'avons rencontré.

ⓘ Publicité

"On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas en rester là"

"On n'a pas l'intention de s'en aller, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas en rester là", lance Louis Ouvrard, 81 ans, en descendant de sa voiturette, accompagné de son fils Luis amené à prendre sa suite. Tout démonter couterait trop cher, selon le forain, qui en veut à la mairie de Jaunay-Marigny, de lui avoir fait croire, selon lui, que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) pourrait être modifié en sa faveur : "On nous a laissé avec l'espérance de changer le PLU et de mettre [le terrain] en zone de loisirs".

Les montagnes russes de l'Île aux Géants, ouvertes en 2018. © Radio France - Juliette Geay

Le parc se trouve en effet pour l'instant sur une "zone agricole", ce qui "interdit explicitement les parcs d'attraction", indique la mairie de Jaunay-Marigny dans un courrier. Du fait d'une disposition spécifique du Code de l'Urbanisme, le forain pouvait toutefois, depuis le début des années 2010, exploiter le site trois mois par an, sous réserve d'ôter ses manèges le reste du temps. Mais petit à petit, le parc s'est agrandi, avec des structures, comme le grand 8 ou la grande roue, qui n'ont plus été démontées. "Monter et démonter tous les ans ce serait juste impossible, financièrement et en termes de temps", justifie Luis, 21 ans, le fils de Louis Ouvrard.

Suite à la décision de justice, un rendez-vous était prévu avec le maire de Jaunay-Marigny, Jérôme Neveux, mais celui-ci a été annulé. "La veille", s'insurge Louis Ouvrad, "je voulais m'expliquer avec lui, qu'on essaye de trouver un arrangement à l'amiable." De son côté, la mairie de Jaunay-Marigny indique que ce rendez-vous n'est plus envisageable, puisqu'un contentieux oppose désormais les deux parties. Le propriétaire de l'Île aux Géants annonce qu'il compte monter une association en soutien à son parc.