"On n'a pas le droit de détruire le patrimoine" : la splendeur retrouvée d'une église dans le Nord-Mayenne

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, c'est un véritable trésor qui est dévoilé au public à l'intérieur de l'église de Saint-Julien-des Eglantiers, au pied du Mont des Avaloirs, sur la commune de Pré-en-Pail. Plusieurs vitraux d'une valeur historique exceptionnelle, réalisés par le Carmel du Mans en 1870, entièrement restaurés à Angers chez un maitre-verrier, retrouvent leur place dans le choeur de l'édifice.

L'église de Saint-Julien-des-Eglantiers

Un moment très émouvant pour l'association locale "Sauvegarde et Mémoire" qui avait réussi à faire annuler le permis de démolition de l'église il y a quelques années. Marie-Jo Bourgouin-Ernoux est la présidente de ce collectif d'amoureux du patrimoine : "ce que je voulais prouver, c'est qu'il fallait sauver le patrimoine et non pas le détruire car c'est tellement facile un coup de bulldozer. On n'a pas le droit. Ce sont nos ancêtres qui ont bâti ce patrimoine. Quand on s'est battu pour sauver l'église, nous n'avions aucune notion d'une telle richesse, d'une telle valeur. Par chance, nous avons rencontré un expert".

Désacralisée, l’église de Saint-Julien-des-Eglantiers est devenu un lieu culturel ou les expositions et les animations se succèdent.