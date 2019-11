"On n'a plus 25 ans" : pourquoi les frères Morvan arrêtent la scène

Saint-Nicodème, France

Les rois du kan ha diskan ont chanté pour la dernière fois hier sur la scène du fest-noz de la Toussaint, à Paimpol (Côtes-d'Armor). Un au-revoir des frères Morvan à leur public après 61 ans de tournée. "Ça devient compliqué à notre âge, moi j'ai 88 ans et Yvon en a 85", explique Henri Morvan, "on n'a plus 25 ans !" Les deux frères ont mûrement réfléchi cette décision : "On avait décidé en début d'année que l'on souhaitait arrêter vers cette période-là. C'est fini maintenant, on ne sera plus sur les affiches."

Ça ne va pas nous manquer, on est fatigués. C'était presque devenu une corvée.

En septembre, Yvon Morvan avait fait un malaise alors qu'il se produisait à la fête de l'huître de Paimpol. Il avait du être transporté à l'hôpital de la ville à cause d'une bronchite chronique.

Henri Morvan : "ça devient compliqué avec l'âge" Copier

Une belle récompense

Pour clôturer leur fin de carrière, les deux frères (autrefois trio avant le décès de leur frère François en 2012) vont être nommés commandeurs des Arts et des Lettres le weekend du 30 novembre. C'est la plus haute distinction, après avoir été sacrés chevaliers en 2002 et officiers en 2013. "Les autorités vont se déplacer chez nous, à Saint-Nicodème. Ça va être la fête", confie fièrement Henri Morvan.

Que vont-ils faire désormais, dans leur ferme des Côtes-d'Armor ? "La même chose qu'avant : manger, boire et dormir !"