"N'ayez pas peur de la culture !" Jean-Yves Clément rêve de Lizstomanias toujours plus populaires

Les Lisztomanias - le festival de musique classique castelroussin - fêtent leur 20e édition et se veulent plus jeunes et populaires que jamais. Du 14 au 20 octobre, plus de 25 conférences, récitals et concerts seront proposés au public. Un public que l'organisation souhaite le plus large possible.

Elles commencent demain (jeudi 14/10) les 20e Lizstomanias !

Mais depuis hier déjà, la 4e édition des Lisztomanias humanitaires a commencé. L'idée de ce "festival dans le festival" est de renforcer encore l'accès populaire à la musique classique en allant à la rencontre des TOUS les publics et particulièrement ceux qui seraient moins susceptibles de se rendre à ce type de concert. Car les clichés ont la vie dure et la musique classique demeure, pour certains, une forme d'art difficile d'accès. Rien de plus faux pour Jean-Yves Clément, le président des Lisztomanias, et rien de plus faux pour Liszt lui-même c'est en tout cas Jean-Yves Clément qui l'affirme "c'est une action qui répond aux vœux de Liszt qui était un "pianiste humanitaire". Le mot vient de lui ! il a 24 ans, il le prononce. Il dit que la mission de l'Art est avant tout une mission humanitaire."

Dont acte avec le pianiste, Jean-Baptiste Doulcé, en résidence depuis le mois de septembre à Châteauroux et qui a multiplié les actions avec le CCAS, les service culturels de la Ville, et qui "joue pour toutes sortes de publics : empêchés, fragiles, délocalisés, migrants et autres. C'est assez énorme et ça culmine ce (jeudi 13/10) soir en un concert gratuit au café Équinoxe, avec toutes sortes de musiciens autour de lui, de rock traditionnel d'Orient. Une grande fête, une grande foire musicale, comme Liszt l'aurait aimé"

20 ans, âge romantique

Liszt le romantique et justement le festival des Lisztomanias veut continuer de nourrir la flamme romantique avec le pari, d'inviter essentiellement des jeunes pianistes. "J'ai joué sur le fait que avoir 20 ans, c'était trop romantique ou l'inverse. Être romantique, c'est avoir 20 ans - explique Jean-Yves Clément - Et puis, c'est l'idée que, à 20 ans, ces gens étaient aussi insolents, trublions que les jeunes d'aujourd'hui dans leur désir de conquêtes, de révolte anti-bourgeoise."

Un manifeste donc pour dire aussi que "la culture, c'est pour tous [...] Le beau appartient à tous. Il n'y a pas d'histoire de classes d'élite, ça n'existe pas. Et ce n'était pas dans le cœur de Liszt. Je rappelle que Liszt a donné des concerts de charité toute sa vie -même après qu'il ait cessé sa carrière- dans toutes sortes d'occasions : hôpitaux, prisons, crèches qu'il inaugurait. Même là, c'était un exemple et un modèle."

Alors pas d'hésitation Il faut y aller. Ecouter un pianiste d'envergure mondiale agé de 29 ans, Benjamin Grosvenor, mais aussi, L'ensemble Janoska , quatre musiciens "qui iront de Mozart aux Beatles, en passant par Liszt, Chopin" et beaucoup d'autres.

"N'ayez pas peur de la culture, n'ayez pas peur d'aller vers le beau, n'ayez pas peur de vous aimer les uns les autres et sortez." exhorte une fois de plus Jean-Yves Clément !