"On n'est pas loin d'un champ de ruines linguistique en Alsace" : un appel lancé pour le bilinguisme alsacien

L'Alsacien est en voie de devenir une langue morte, affirme le président de la Fédération Alsace bilingue, (Fab) Pierre Klein. Cet ancien professeur d'éco-gestion, passionné de langue et de culture alsacienne, animait le colloque de la Fab, la fédération de 24 associations qu'il préside, ce samedi à Strasbourg.

Celui qui se désigne aujourd'hui philosophe et essayiste dresse un constat accablant. "On n'est pas loin d'un champ de ruines linguistique en Alsace", affirme-t-il. Selon l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle (Olca), le nombre de locuteurs de notre dialecte régional est passé de 63% en 1997 à 43% en 2012. Cette même année, selon un étude de l'organisme, la proportion des dialectophones n'atteignait que 3% chez les 3-17 ans, 12% chez les 18-29 ans, 24% chez les 30-44 ans et 54% chez les 45-59 ans.

France Bleu Alsace : quels enseignements tirez-vous de ce constat ?

Pierre Klein : "La situation est encore plus grave que celle qui est décrite. Car il y a différents types de locuteurs. En fait, au niveau des enfants en bas âge, on est proche de zéro. Dans les générations plus anciennes, on varie entre 400 000 et 700 000 locuteurs. Mais qu'est-ce-qu'un locuteur? L'Alsacien moyen qui parle encore le dialecte à un vocabulaire de l'ordre de 1 000 à 1 200 mots, alors que la langue allemande dispose d'un vocabulaire de 250 000. Le problème, c'est que, du fait même que l'enseignement de l'allemand était interdit dans les écoles d'Alsace en 1945, les dialectes se sont appauvris parce qu'ils ne pouvaient plus se nourrir de la langue de culture de référence. De ce fait, les Alsaciens ont commencé à parler un pidgin [langue simplifiée créée sur le vocabulaire et certaines structures d'une langue de base, ndlr]. Ce n'est plus une langue."

France Bleu Alsace : que proposez-vous pour sauvegarder le dialecte alsacien ?

P.K : "Il faudrait arriver à avoir 30% enfants scolarisés dans le bilingue. Si on avait 30 % de documents administratifs bilingues, si on avait 30 % de discours publics en langue régionale, ça permettrait déjà d'assurer la survie [de la langue alsacienne, nldr]. Et ce serait aussi la base nécessaire à un développement futur éventuel, parce que nous pensons que ne survivent que les langues qui ont une utilité sociale. Si je ne peux pas aller au bureau de poste et commander un timbre dans la langue régionale, elle est condamnée, c'est une langue qui ne sert à rien. C'est sûr que la chose est extrêmement difficile parce que la France a un problème avec sa propre diversité linguistique. Que ce soit la CEA, les communes, etc. on ne peut finalement qu'agir à la marge."

France Bleu Alsace : existe-t-il d'autres modèles de mise en valeur des langues régionales, en France et dans d'autres pays ?

P.K : "La Bretagne nous donne un exemple dans l'institutionnel. La Bretagne s'est dotée d'un conseil culturel breton très efficace. De structures au sein du conseil régional de Bretagne, très efficaces en matière de bilinguisme. La question linguistique traverse la société basque et en conséquence, 50% de la population scolaire au Pays basque français est scolarisée dans le bilingue. En Alsace, on est à 17 - 18%. À l'étranger, dans toutes les démocraties qui nous environnent, le problème des langues régionales ou minoritaires est résolu. Que ce soient les Sorabes et les Frisons en Allemagne, les Catalans, etc. En France évidemment, c'est différent parce que historiquement, la France s'est construite autour de la langue française. Que le français soit la langue commune de tous les Français, c'est communément admis. Mais pourquoi serait-ce la seule ?"

Propos recueillis par François Chagnaud.