"N'oubliez pas les paroles", des Dijonnais bientôt chez Nagui

Quatre vingt candidats passés au crible pour un casting de la célèbre émission de France 2, le casting s'est déroulé ce mardi 21 mars 2017, au sein d'une résidence hôtelière rue Turgot. Une grosse journée de sélection avec trois épreuves. Le tout dirigé par deux membres de l'équipe de production.

Sting, Johnny Halliday, Véronique Sanson, Cali, Eddy Mitchell ou encore ACDC, ils étaient tous réunis ce mardi 21 mars 2017 à Dijon dans une grande salle d'une Résidence Hôtelière du Couvent des Cordeliers rue Turgot à Dijon! Bon d'accord, ce n'était pas vraiment eux, mais plutôt les candidats d'une émission TV qui passaient un casting. Vous savez, "N"oubliez pas les paroles", présentée par Nagui sur France 2.

Une candidate chante a capella, elle espère bien sûr être retenue pour l'émission de Nagui © Radio France - Thomas Nougaillon

80 candidats sur la ligne de départ

Au total, 80 personnes, venues de toute la Bourgogne-Franche-Comté et même de tout le Grand-Est de la France ont été "castées" par deux membres de l'équipe de production. Une journée qui s'est déroulée en trois temps. Pour la première épreuve de sélection, il s'agissait de renseigner un questionnaire écrit, 20 textes de chansons à trous à compléter.

A l'issue de cette étape: 50 candidats ont été retenus pour une deuxième épreuve, celle du chant. Chacun des participants devait interpréter un couplet et un refrain d'une chanson. La journée s'est terminée avec un entretien individuel filmé. Durant environ 8 à 10 minutes, les participants retenus, pour cette ultime épreuve devaient encore d'interpréter des textes, 5 chansons de leurs choix, avec pour tout support, des bandes sons.

Les deux membres de l'équipe de production de l'émission © Radio France - Thomas Nougaillon

Julie Leroux, une candidate du Doubs

Julie Leroux, 27 ans, est infirmière à domicile du côté de Pontarlier dans le Doubs. Elle a eu la chance de franchir la première étape et de chanter devant le jury. Elle espère avoir tapé dans l'oreille des deux membres de l'équipe de prod."J'ai chanté l'homme à la moto d'Edith Piaf (...) le but c'est d'aller jusqu'au bout et puis d'aller chez Nagui!"

Julie Leroux, "casse les oreilles" de son copain quand elle chante dans sa salle de bains! Elle espère que son joli timbre de voix la qualifiera pour l'émission. © Radio France - Thomas Nougaillon

Julie Leroux, a chanté "l'homme à la moto" d'Edith Piaf Partager le son sur : Copier

361 000 euros, c'est le record de gains de l'émission

Combien de ces candidats Dijonnais partirons chanter sur le plateau de l'émission? On n'en sait rien! Puisque chaque vidéo tournée à Dijon devaient être envoyée à Paris. Et en dernier recours c'est la directrice de casting qui doit choisir les heureux élus. "N'oubliez pas les paroles", une émission de France 2 créée en 2007, diffusée du lundi au samedi à 18H50 et 19H30. Les premiers candidats Dijonnais devraient passer à la télé d'ici quelques mois. La participation à ce jeu TV peut rapporter gros, très gros même. Le record de gains remontent à juin 2016 appartient toujours à Hervé un candidat de l'Essonne. Il a ainsi remporté 361 000 euros après tout de même 45 victoires en plusieurs émissions.