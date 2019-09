N'oubliez pas les paroles! Un casting a réuni 70 candidats à Tours

70 candidates et candidats à l'émission de Nagui "N'oubliez pas les paroles!"ont passé un casting hier à Tours. La production recherche chaque année 600 candidats pour monter à Paris et participer au karaoké le plus célèbre de France aux côtés de Nagui. Les 70 chanteurs amateurs réunis dans un hôtel de Tours avaient passé une première sélection au téléphone. Hier, il leur a été proposé trois épreuves: un test de paroles, une chanson en live de leur choix, et enfin une chanson en karaoké dans les mêmes conditions que l'émission. A chaque épreuve, il y avait des recalés. Au final, ce sont 12 candidats qui ont été retenus. Le directeur du casting regardera leur vidéo pour choisir définitivement ceux qui auront le privilège d'aller sur le plateau avec Nagui.

Chaque chanson doit être connue pour que tous les candidats accompagnent en rythme celui ou celle qui chante

Le casting de "N'oubliez pas les paroles!", c'est un vrai travail de groupe. Camille en est l'animatrice, comme une vraie chauffeuse de salle, elle avait mis les candidats dans l'ambiance dès le début.

Même quand ce n'est pas vous qui chantez, vous allez accompagner le ou la chanteuse rythmiquement en claquant des doigts et en faisant les chœurs derrière. Choisissez une chanson connue, pourquoi? Parce que çà permet à tout le monde de vous accompagner justement! Et si vous découvrez que celui qui chante vous a piqué votre chanson, pas la peine de lui lancer votre chaussure à la figure! Je vous le dit parce que c'est déjà arrivé -Camille Baud, casteuse et animatrice du casting

Parmi les 70 candidats, on a entendu du Goldman, du Julien Clerc, Axelle Red, et même du Topaloff. C'est Raphaël qui s'est permis çà: "j'ai voulu prendre une chanson que tout le monde connait mais à laquelle personne ne pense, et donc je suis tombé sur du Patrick Topaloff, et c'est j'ai bien mangé, j'ai bien bu..."

Raphaël n'a pas eu peur de chanter du Patrick Topaloff devant les casteuses © Radio France - Denis Guey

Les recalés auront encore leur chance, certains en sont à leur 4ème ou 5ème casting

Malheureusement pour elle, Justine, 24 ans, n'a pas passé la première épreuve du test des paroles.

Il y a beaucoup de chansons des années 50 et 60 que je ne connais pas du tout. Déçue bien sûr. C'était ma première fois mais je reviendrai. Il faudra réviser les paroles! -Justine, recalée mais heureuse

Plus aguerries, Anaëlle et Elisa, qui viennent de Bracieux en Loir-et-Cher et de l'Indre, sont allées jusqu'à la chanson en live.

Ce n'est pas notre première fois, il y a 10 ans Elisa a été retenue, elle a fait l'émission et elle a gagné 5000 euros. Moi, c'est mon troisième casting. Alors, pourquoi pas une quatrième fois, la bonne ! -Anaëlle.

Au final, 12 candidats ont été choisis. Leur vidéo va remonter jusqu'au directeur de casting. Pour les 58 recalés, rien n'est perdu, ils pourront être à nouveau candidats mais pour cela il faut bosser les paroles, leur a lancé Camille avant de leur dire au revoir. L'émission de Nagui, c'est tous les jours, deux fois par soir, et le dimanche pendant les vacances scolaire.