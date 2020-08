Nage ton canal : 3è édition de course en eau vive à Pantin (93)

Et si vous alliez nager cet après-midi dans le canal de l'Ourcq ? C'est la 3è édition de Nage ton canal, une course en eau libre, à Pantin, ouverte à tous, jeune (à partir de 12 ans) ou adultes. L'occasion de découvrir une nouvelle expérience sportive.

La course en eau libre de Seine-Saint-Denis organisée par la FSGT 93*, revient pour sa 3e édition samedi 29 août 2020.

La première édition de Nage ton canal a été lancée en 2018, avec 40 participants sur une seule distance. En 2019, ils étaient 180 sur 4 distances de courses. Cette année, l’événement prévu en mai a été reporté à fin août et une distance supplémentaire a été ajoutée, avec l’ouverture d’un 3.000 mètres pour les plus aguerris.

Cinq distances au choix : 250m, 500m, 1000m, 1500m et 3000m

L’occasion de nager en milieu urbain et en plein air dans une eau propre

Le coordinateur de l’événement tient à souligner que "le canal de l’Ourcq est un cours d’eau très propre, soumis à des analyses drastiques réalisées par un laboratoire habilité, contrôlées par l’ARS (Agence régionale de santé) puis validées par la préfecture.

*La FSGT 93 (Fédération Sportive et Gymnique du travail de la Seine Saint Denis) « a pour vocation de démocratiser toutes les activités physiques et sportives dans tout le département, pour toutes les populations et notamment les publics les plus éloignés » explique Clément Rémond, coordinateur général de la FSGT 93. Cette fédération sportive a 90 ans d'existence et est issue du mouvement sportif ouvrier.

Où et quand ?

La 3è édition de Nage ton canal se tient Place de la pointe - Port de Pantin (3 place Cécile Brunschvicg - 93500 Pantin) de 14h à 18h. Participation : 10€