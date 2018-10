Indre-et-Loire, France

Encore une naissance au zoo de Beauval : Les responsables du parc annoncent qu'un bébé-gorille est né samedi 27 octobre 2018. La femelle a accouché à la vue des visiteurs, en fin d'après-midi. C'est la première naissance de l'année enregistrée chez cette espèce de grands singes, et c'est une bonne nouvelle puisque les gorilles sont classés en danger critique d'extinction par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Le bébé et sa maman vont bien : la femelle s'occupe bien de son enfant, et l'allaite correctement. Les soigneurs n'entrent pas dans la cage, pour ne pas interférer dans la relation entre la mère et son petit, mais pour ce qu'ils ont pu en voir, le nouveau-né serait un petit mâle. Il a été bien accepté par les autres gorilles, ce qui n'est pas toujours le cas.