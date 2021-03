Naissance à Montpellier d'un festival en hommage au peuple gitan

Montpellier accueillera en octobre prochain le premier festival en hommage au peuple gitan, événement baptisé Mosaïque Gipsy Bohême, sur le site de la Halle Tropisme. Ce sera du 30 septembre au 3 octobre : expos photos, conférences, concerts, flamenco, ateliers pour enfants, des repas dans l'esprit des guiguettes gitanes... L'association Cap Gély-Figuerolles, qui a monté le projet, promet une grande fête de 4 jours pour mieux faire connaitre la culture tzigane, son histoire et ses traditions.

Tomber les a priori

"C'est un festival qui va essayer de faire tomber tous les murs et les a priori sur cette culture, explique Vincent Cavaroc, directeur de la Halle Tropisme. Le mot "gitan" en France est plutôt péjoratif et ici à Montpellier, on a la chance - parce que c'est une chance - d'avoir un des plus grands quartiers gitans de France : la cité Gély qui est à peine à 300 mètres de Tropismes. L'association Cap Gély - Figuerolles a eu cette envie folle de célébrer la culture gitane au sens large."

"Il y a la bouffe et la musique, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une histoire riche. Souvent une histoire des exclusions, une histoire de génocide, et d'autres histoires beaucoup plus heureuses. Les mariages gitans, c'est quand même fou. Il n'y a pas que Kusturica qui les a immortalisés." Un moyen aussi de parler d'autre chose que du trafic de drogue. La question du deal, c'est l'arbuste qui cache une forêt de talents, une culture millénaire belle et intelligente. C'est elle qu'on va exposer".

Un rendez-vous annuel

Il est d'autant plus étonnant que ce festival n'ait pas vu le jour plus tôt à Montpellier, où la communauté gitane est installée depuis le début du siècle dernier. "Il y a plein d'autres communautés qui ont leur temps fort à Montpellier. Même les Coréens ont leur festival et finalement les gitans, eux, n'en avaient pas." La date initialement retenue était le 8 avril, Journée internationale du peuple tsigane, pour instaurer un rendez-vous annuel. "On l'a déplacé à l'automne pour être un peu plus tranquilles vis à vis aux normes sanitaires. Mais notre objectif, ce n'est pas un one shot. Désormais tous les ans, Montpellier aura sa grande fête gitane. Et tant que nous on le pourra on l'accueillera ici à Tropisme."

Un espoir de rassemblement

Annoncer la naissance d'un festival alors que les salles de spectacle sont toujours portes closes, ça n'est pas passé inaperçu. "On a eu centaines et des centaines de réactions sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment on est dans une période où on a tous envie de se projeter dans un endroit convivial, où l'on pourra être autour d'un grand plat avec de la musique. L'annoncer maintenant, c'est comme une promesse, un espoir qui nous est donné d'un lendemain assez heureux. Je trouve que c'est génial parce que ça vient d'une communauté qui est souvent décriée. Et là, c'est elle qui, dans cette période, nous donne un espoir de rassemblement."

Programme du Festival Mosaïque Gipsy Bohême

Du Jeudi 30/09 au dimanche 3 octobre :

*Quatre expositions photo :

- Mille ans d'histoire : les gitans du départ de l'Inde à nos jours

- Le génocide oublié : les horreurs dans les camps durant la 2ème guerre mondiale

- Les Gitans du quartier des Barques : arrêt sur images sur les gitans vivant au quartier des Barques à Montpellier dans les années 60

- Les mariages Gitans : photos de mariages gitans des années 60 à nos jours

*Atelier: : décoration de guitares flamenca, fabrication de robes de noces gitanes, de roulottes gitanes à l'ancienne

*Rencontres littéraires : Joseph Stimbach, auteur gitan de plusieurs ouvrages et récits autobiographiques sur le génocide tzigane et Maryse Gargaud.

Jeudi 30 septembre

*18h : apéritif musical accompagné par des musiciens Gipsy, suivi d'une Paëlla géante

*21h : spectacle musical avec le groupe «The Gipsy's»

Vendredi 1 er octobre 2021 :

*18h : conférence débat « Comment vivent les tziganes Français Aujourd'hui »

*20h : spectacle de danse avec la troupe «El sol de España», compagnie de ballet de danseuses Flamenco

*21h : veillée gitane, concert chant et guitare traditionnelle gitane avec «RICAO»

Samedi 2 octobre 2021 :

*19h : spectacle musical avec le groupe «Divano Dromensa», cabaret tsigane chant des balkans, violon tzigane, guitare manouche

*21h : soirée flamenca avec un groupe venu d'Espagne, « Sabor de Gracia », qui remet au goût du jour, toutes les musiques et les chansons du roi de la rumba catalane : « Péret »

Dimanche 3 octobre 2021 :

- 13h : clôture du festival. Brunch et animation musicale avec des musiciens et chanteurs gitans venus des quartiers de Montpellier