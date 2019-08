PHOTOS - Naissance de jumeaux tamarins lions dorés au zoo de La Palmyre

La Palmyre, Les Mathes, France

Des jumeaux tamarins lions dorés (Leontopithecus rosalia de leur petit nom scientifique) viennent de voir le jour au zoo de La Palmyre, le grand parc zoologique du secteur de Royan, en Charente-Maritime. Pour l'instant, ils ne quittent par le dos de leurs parents, principalement celui de leur papa - leur maman les récupère plutôt pour la tétée.

Un des jumeaux tamarins lions dorés porté par un de ses parents - © Zoo La Palmyre - Florence Perroux

Une espèce protégée

L’espèce des tamarins lions dorés a failli disparaître du milieu naturel dans les années 60. Il a pu reconstituer ses effectifs grâce à un programme de conservation et de réintroduction mis en place au Brésil. Ils sont désormais, dans la nature, plus nombreux que les prévisions, mais leur situation reste fragile en raison de la fragmentation de leur habitat et des menaces sur leur habitat naturel.

Les tamarins lions dorés sont omnivores. Ils se nourrissent de fruits, de nectar, de gomme et de petits vertébrés et invertébrés (escargots, lézards, araignées, insectes).