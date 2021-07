Naissance exceptionnelle d'un girafon au zoo de Beauval

Malgré la colère de Rodolphe Delord face à l'obligation de mise en place du pass sanitaire à l'entrée du zoo dès mercredi prochain, le ZooParc de Beauval a aussi des raisons de se réjouir avec une naissance tout à fait exceptionnelle d'un girafon dimanche dernier et dévoilée hier soir par le parc.

Melman (clin d'oeil aux films d'animation de la franchise Madagascar), un girafon mâle d'1,70 m et de 55 kilos est né le 11 juillet dans l'après-midi après 15 mois de gestation. Sa maman Binti est en bonne santé, il faut dire que tout s'est bien passé. "La mise bas n’a pas été longue et s’est déroulée sous l’œil attentif des soigneurs et des vétérinaires, prêts à intervenir en cas de difficultés" a précisé le parc.

Un événement rare

Et même si les grossesses de girafes sont moins délicates que celles des pandas l'évènement n'en demeure pas moins très rare.

Il ne s'agit que de la deuxième naissance de girafon au Parc depuis sa création. Le précédent était une femelle du nom de Kimia née il y a 2 ans à une dizaine de jours près.

Le groupe comprend désormais 4 femelles, 1 mâle et les deux juvéniles : Kimia et Melman.

En attendant un hypothétique bébé panda il y a donc un nouveau petit à admirer pour les visiteurs de l'été. Un carnet rose à célébrer pour toute l'équipe du Parc qui se réjouissait déjà, il y a moins de 3 semaines, d'une grande première mondiale : la naissance en milieu naturel au Gabon, d'un bébé gorille dont la mère était née en captivité au zoo de Beauval.