Naissance surprise d'un ourson au zoo de La-Boissière-du-Doré

C'est l'énorme surprise de la fin de l'hiver pour le zoo de La-Boissière-du-Doré, près de Nantes. Son couple d'ours brun a donné naissance à son premier ourson. Les soigneurs l'ont découvert en même temps que les visiteurs quand il est sorti de la tanière avec sa mère.

Notre couple est ensemble depuis des années mais, jusque là, il ne s'était rien passé

Ils ne savaient pas que la femelle attendait un petit. Mais ce n'est pas si surprenant explique Perrine Marotel, la responsable pédagogique du zoo : "Ursus et Frisquette, notre couple, est ensemble depuis un certain nombre d'année et jusque là, il ne s'était rien passé. Et puis, chez les ours, c'est très particulier. Les accouplements ont lieu au mois de juin et les embryons restent ensuite en attente jusqu'au moment de l'hibernation. La gestation commence à ce moment là, une fois que la femelle est en tanière, donc on ne la voit pas. C'est ce qu'a fait Frisquette. En plus, c'est une gestation express, en deux mois, les petits sortent. Ils sont tout petits, aveugles, sans poil, rien à voir avec les peluches qu'on adore tous".

Il est encore un peu pataud, chaque pas est une aventure

Ce n'est qu'après avoir pris du poids, des poils et de la force que les petits suivent leur mère hors de la tanière, comme l'a fait le bébé de Frisquette. "Il est pataud pour l'instant, il fait pas beaucoup, beaucoup de kilomètres", glisse Perrine Marotel. "Chaque pas est une grande aventure, il est encore tremblotant, il est encore tout petit. On pense qu'il a entre 6 et 8 semaines". Mais si jeune, c'est déjà une star ! "C'est vrai que tous les visiteurs veulent le voir et, pour les soigneurs, c'est aussi une petite victoire parce que c'est une naissance 100% naturelle et c'est notre objectif, que les animaux se comportent au plus près de ce qu'ils feraient dans la nature".

Pour l'instant, les soigneurs n'ont pas encore pu approcher le petit ourson, on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Il n'a donc pas encore de nom pour l'instant.

Une naissance très rare, celle d'un chat-ours !

La naissance d'un ours brun en captivité est quelque chose d'assez rare, mais, ce qui l'est encore plus, c'est celle de la petite femelle binturong, l'été dernier, à La-Boissière-du-Doré, un animal vraiment surprenant ! "On l'appelle aussi chat-ours, c'est un petit carnivore qui vit en Asie du sud-est. Il est très particulier parce qu'il a une queue préhensile, avec laquelle il peut s'accrocher, un peu comme une main et il a une odeur de pop corn".

Et avec le printemps qui arrive, les naissances vont se multiplier au zoo de La-Boissière-du-Doré. Il y en a environ 70 par an.