Nancy : 1500 coureurs pour un semi-marathon adapté aux contraintes sanitaires

Le semi marathon de Nancy s'est couru ce dimanche 04 octobre, sept mois après son report à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette édition 2020 était adaptée aux mesures sanitaires. Près de 1500 coureurs ont parcouru les 21 kilomètres du parcours.

Des organisateurs et bénévoles soulagés d'avoir pu maintenir la course. Ce semi marathon 2020 de Nancy est une des premières grandes manifestations sportives de la région. Elle a réuni près de 1500 coureurs avec des mesures sanitaires strictes.

Courir avec le masque sur 500 mètres

Les ravitaillements étaient limités, le protocole de remise des médailles supprimé, impossible de s'inscrire le jour de la course. Tout était fait pour éviter une trop grosse concentration de foule et de nombreux croisements. Les coureurs devaient également garder leurs masques sur les 500 premiers mètres de la course, avant de le remettre à l'arrivée.

Pascal Thiébaut, le directeur de la course, se dit heureux d'avoir pu maintenir la compétition malgré la situation sanitaire : " Il y a beaucoup de contraintes. Nous avons fait le maximum pour protéger les coureurs et tous les participants "

Beaucoup d'attente chez les coureurs

Du côté des bénévoles l'humeur était également joyeuse. Dominique est bénévole depuis 10 ans, ces derniers temps il n' a pas compté ses heures pour préparer l'événement " j'y travaille depuis le mois d'août, il a fallu repenser totalement l'organisation et convaincre la préfecture de la faisabilité de la course ".

Une course très attendus par les coureurs. Pour beaucoup c'était la première compétition depuis le dé confinement. C'est le cas de Laure de Lunéville " il y avait une attente de refaire des courses, j'espère que ça va durer ", une reprise qui lui a sourit, elle a battu son record personnel en terminant la course en 1h52.