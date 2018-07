"Quartiers libres" c'est le nom de la BD dont l'ingrédient principal est la ville de Nancy ! Un album édité par la librairie nancéienne "La Parenthèse". Six auteurs de BD nancéiens ont contribué à cet ouvrage qui est dans la programmation officielle de la 40e édition du Livre sur la Place.

Six auteurs nancéiens racontent leur rapport à la ville de Nancy dans l'album " Quartiers Libres"

Nancy, France

"Quartiers libres" c'est le nom de la BD dont l'ingrédient principal est la ville de Nancy ! Un album tiré à 5.000 exemplaires par la librairie nancéienne "La Parenthèse". Six auteurs de BD nancéiens y racontent Nancy : Baru, Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2010, Romain Dutreix l'un des caricaturistes vedettes du Canard Enchaîné, les dessinateurs nancéiens Zoé Thouron, Thierry Martin qui a développé sa carrière de dessinateur à Nancy, Olivier Romac et Sylvie Bessard. Ils racontent chacun, une histoire qui se déroule dans la cité des ducs à travers différentes époques et dans différents lieux de la ville.

Entre nostalgie et humour

En quelques pages Sylvie Bessard propose une excursion au Museum-Aquarium, " il y avait une accumulation d'animaux qui m'avait toujours effrayée et j'y étais peu retournée depuis, donc là c'était l'occasion de revisiter ce musée qui aujourd'hui n'a plus cette ambiance désuète. Mais c'était vraiment un plaisir de le redécouvrir à travers cette bande dessinée" raconte l’illustratrice nancéienne qui a participé à l'élaboration de la BD "Quartiers libres". Romain Dutreix, lui est originaire de la région parisienne, il s'est installé à Nancy il y a 8 ans et le caricaturiste du Canard Enchaîné a choisi de croquer la ville de Nancy avec humour :

"N'étant pas originaire de la ville j'ai axé mon travail sur des choses qui m'ont frappées en arrivant, comme le fait que tout s'appelle " Stan" et que Stanislas est omniprésent dans beaucoup de commerces ou d'institutions, donc j'ai accentué ce côté-là pour me moquer un petit peu" - Romain Dutreix, auteur.

Baru a voulu représenter avec nostalgie le Nancy de ses souvenirs pendant ses études il y a plus de 40 ans. "Le Nancy de quand les étudiants étaient encore en centre ville. L'atmosphère était différente à cette époque", raconte l'auteur qui poursuit sur sa contribution à l'album : "c'est tout en légèreté, avec un petit coup de patte à destination de l'orientation politique de la ville".

Une BD "pour les habitants" de Nancy

Ce projet, qui a coûté plus de 20.000 euros, ( aidé en partie par la région et la DRAC, la Direction Régionale des affaires culturelles Grand Est) a été mis en place il y a un an par Stéphane Godefroid, de la librairie nancéienne "La Parenthèse" :

Le mot d'ordre c'était que la ville, le quartier soit l'élément principal de l'histoire et que lorsque l'on feuillette le livre on sache où on se trouve à chaque instant" - Stéphane Godefroid.

"C'est un album qui ne s'adresse pas à l'extérieur et qui s'adresse réellement aux habitants. Donc l'idée c'était aussi que les artistes restituent la ville à leurs habitants", poursuit Stéphane Godefroid. La villa Majorelle revisitée, le parc de la Pépinière, et d'autres emblèmes de la ville de Nancy sont aussi représentés dans cette BD par les artistes Zoé Thouron, Thierry Martin et Olivier Romac. L'album " Quartiers Libres" est dans la programmation officielle de la 40e édition du Livre sur la Place.