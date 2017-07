Nancy : coup de chaud sur le spectacle "Rendez-vous Place Stanislas"

Un spectacle partiel samedi, annulé dimanche. Le son et lumière "Rendez-vous Place Stanislas" à Nancy connaît quelques couacs en ce début de saison estivale. En cause : la chaleur, excessive pour les machines.

Les techniciens de la société bretonne "Spectaculaires, les Allumeurs d'Image", créatrice du son et lumière nancéien, sont à pied d'oeuvre ce lundi 11 juillet. Samedi, quelques minutes après le lancement de "Rendez-vous Place Stanislas" à la nuit tombée - spectacle entièrement automatisé qui met en lumière cinq bâtiments entourant la place - une partie de la façade de l'Hôtel de Ville est plongée dans le noir. A la fin du show, les milliers de spectateurs présents ont droit à un message enregistré d'excuses. Dimanche soir, pas de représentation.

Chaleur accumulée

Que s'est-il passé ? "On a été confrontés à une machine qui n'a pas supporté la chaleur accumulée sans doute en journée sur les toits de zinc", explique Benoit Quéro directeur-fondateur de "Spectaculaires". "Malgré une ventilation, elle s'est mise en sécurité et n'a pas fonctionné avec les autres". Pas question de prendre à nouveau le risque d'un spectacle partiel ce dimanche.

On a pris pour principe que si on perdait nos sources en façade, c'est-à-dire sur l'Hôtel de Ville, le spectacle s'arrêtait. Il n'est pas question de tronquer un projet comme celui-là, qui célèbre l'architecture de la place"

Et Benoit Quéro d'ajouter : "C'est un dispositif très complexe, une vraie usine à gaz ! Le pilotage est extrêmement fin et doit coordonner en synchronisation parfaite des vidéo-projecteurs, du son et de la lumière. On peut dire qu'on a un peu de misère cette année". Le son et lumière de la place Stanislas se veut LE rendez-vous phare de l'été à Nancy jusqu'au 17 septembre. Selon la mairie, il a rassemblé plus de 600.000 spectateurs l'été dernier. La représentation de ce lundi 11juillet à 22h45 était encore en suspens.