Nancy, France

De la musique et de la danse tous les soirs à Nancy avec le rendez-vous "Dansez à la Pépinière". Cette initiative existe depuis 2009 et est bien ancrée dans le paysage estival nancéien. Des associations partenaires de la mairie proposent de faire découvrir différents styles de danse comme du folk, du rock, de la salsa ou encore du Tango.

Un rendez vous " convivial"

Devant l'auditorium, une dizaine de couples s'exercent au tango. Devant la scène Julietta, s'est assise, attirée par la musique "j'ai voulu montrer à mes enfants le Tango, puisque la danse pour moi c'est un peu comme les musées. C'est pour leur faire découvrir de nouvelles activités" raconte la spectatrice.

"Dansez à la Pépinière" Reportage devant l'auditorium du parc à Nancy Copier

Le but de cette initiative pour les gérants de l'association "Plaisir Tango", qui dans le cadre de cette initiative est partenaire avec la mairie, c'est justement de faire connaitre le Tango et pourquoi pas amener les passants à danser, "on peut faire participer le public alors que quand on est en salle il faut payer pour rentrer donc ça ne fait pas connaitre le Tango." explique Meva, membre de l'association. "Le côté plein air c'est un vrai plus avec les arbres autour et le vent c'est très agréable !" ajoute Caroline en sortant de la piste de danse. Le rendez-vous attire aussi des touristes venus découvrir Nancy "on découvre le parc et dans la foulée on est tombé sur ce spectacle. C'est agréable à regarder et c'est convivial !" se réjouit Céline de passage en ville.

Si vous ne connaissez pas, il vous reste jusqu'au dimanche 2 septembre pour aller voir et pourquoi pas vous essayer à quelques pas de danse devant la piste de l'auditorium au parc de la Pépinière. Pour retrouver le programme c'est ici.