Nancy : des cours de natation gratuits pendant l'été à la base de loisirs du plateau de Haye

L'offre de baignade estivale va s'élargir pendant le week-end du 1er juillet dans la métropole du Grand Nancy. En plus des piscines du Lido à Tomblaine , de Vandœuvre-lès-Nancy , de Nancy-Thermal et de la plage des Deux-Rives ouverte depuis le 17 juin sur les rives de la Meurthe, c'est la base de loisirs du plateau de Haye qui accueille le grand public à compter de ce samedi, 9h, près du palais des sports de Gentilly.

Un bassin de 10m par 5m avec une hauteur d'eau d'1m50, des transats, des animations. L'accès à cette "plage urbaine" est entièrement gratuit, y compris la possibilité d'apprendre à nager. La matinée sera en effet réservée à l'apprentissage de la natation assuré par l'ASPTT et le Grand Nancy Aquatique Club.

50 cours de natation entre le CP et le CM2 pour 18 000 enfants

Des cours mis en place en partenariat avec la Fédération française de natation dans le cadre du programme "Savoir nager". "C'est un dispositif parmi d'autres", explique Claude Pourchet, directeur des sports, loisirs, événements à la métropole du Grand Nancy. "Aujourd'hui, on maintient un programme de natation scolaire très ambitieux. On a 18 000 enfants du privé et du public qui viennent apprendre à nager chaque année dans nos piscines, du CP au CM2 à raison de 10 séances par an."

"L'an dernier", poursuit-il, "en fin de CM2 sur notre évaluation du "Savoir nager", on était à 85% d'enfants qui savaient se sortir de l'eau seuls. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes."

Selon Santé Publique France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ un millier de décès (dont environ 400 pendant la période estivale), ce qui en fait la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

Ouverture de la base de loisirs du plateau de Haye du 1er juillet au 31 août. Le matin de 9h à 12h pour les leçons de natation, l'après-midi de 13h à 19h pour la baignade et les animations.