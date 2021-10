Nancy Jazz Pulsation : pourquoi il reste des places de concert pour l’édition NJP 2021 ?

Après des mois d’incertitudes, les têtes d’affiches joueront bien à la Pépinière et la fin des jauges permet même de remettre en vente plusieurs centaines de billets pour les concerts du Nancy Jazz Pulsation ce lundi. La 48ème édition du NJP conserve le même mélange des genres musicaux, avec un tiers de jazz ou blues mais la programmation est aussi rock, électro, pop, reggae, punk, métal ou musique du monde.

Au total 150 concerts (dont 80 payants) sur deux semaines et les organisateurs ont gardé les bons côtés du plein air de l’an dernier avec un espace plus aéré dans le parc de la Pépinière, un chapiteau plus transparent et des arbres éclairés pour donner un côté unique aux concerts sous les marronniers à deux pas du monument préféré des français.

Plus de convivialité et plus d'espace pour respirer

Pour Thibaud Rolland, le directeur du festival : « On rouvre la jauge et du coup, il n’y a plus de restrictions, les masques ne sont pas obligatoires sur le site. On n'est pas sur une année totalement normale et on a repensé les espaces, le chapiteau : on rentre maintenant de manière centrale dedans, mais aussi latéralement avec plus de convivialité et plus d'espace pour respirer. On a voulu aussi garder les arbres, on les avait redécouverts l’année dernière et on investit aussi sur la mise en lumière de ces arbres avec des bâches « cristal » qui permettent de voir le ciel et non plus d'être couvert avec du blanc ».

On a craqué le porte-monnaie

Un festival qui va mobiliser 300 personnes, dont plus de 200 bénévoles, pour 150 concerts, dont 80 concerts payants. Camille et Michel Portal ouvrent le bal des concerts à la Pépinière ce mercredi pour une programmation éclectique tout comme les prix des concerts.

Le directeur du festival avoue avoir « un peu craqué le porte-monnaie avec Woodkid et Jamie Cullum ou Gilberto Gil » mais Thibaud Rolland explique la politique du NJP qui reste sur des « tarifs relativement faibles » avec des concerts à 20, 30 ou 35 euros et des tarifs pour les étudiants.

