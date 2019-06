IMAGES - Nancy : la piscine olympique Alfred Nakache fait le plein avant la semaine de canicule

Les 22 et 23 juin, la piscine olympique de Nancy accueille les Aquafolies

Nancy, France

Une canicule exceptionnelle est attendue à partir de lundi 24 juin 2019 en France, avec des températures allant jusqu'à 40°C la journée, 25°C la nuit. Et le Grand-Est ne sera pas épargné. Mais dès ce samedi, ils sont nombreux à s'être rendus à la piscine olympique de Nancy, où se tiennent tout le week-end les Aquafolies, des animations et 500m² de jeux gonflables géants.

Les 22 et 23 juin 2019, la piscine olympique de Nancy accueille les Aquafolies, des animations et 500 m² de jeux gonflables géants. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Des toboggans et des bulles flottantes recouvrent le bassin olympique, transformé en une aire de jeux géante. Idéal pour les familles. Certains, comme Linda et ses enfants, étaient là dès l'ouverture. "On est venu tôt pour éviter le monde. Je pense qu'avec la chaleur, ça va vite être plein", explique-t-elle.

1.500 mètres carrés ont été aménagés avec des structures gonflables. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

C'est aussi l'occasion de rafraîchir les plus petits, comme Lola, 2,5 ans. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Pour échapper à la chaleur, la piscine c'est LA solution, pour les petits, comme pour les grands. "C'est génial, s'exclame Florence, 23 ans, pour les enfants et pour les adultes, ça permet de se rafraîchir dans la bonne humeur". Sa sœur Sarah, lycéenne à Nancy, a déjà prévu de revenir la semaine prochaine. "Comme il va faire chaud, c'est simple, ce sera le lycée en journée et la piscine à la sortie".