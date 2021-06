Nancy : la plage des deux rives à la Méchelle a ouvert ses portes

Après plusieurs semaines de travaux, la zone de loisirs de la Méchelle a ouvert ses portes ce mardi 15 juin. Baptisée "la plage des deux rives", le site s'étend sur 40 000 mètres carrés et va proposer tout au long de l'été plus de 1000 activités sportives et culturelles.

Pour voir du monde en ce jour d'ouverture de la zone de loisirs, il fallait plutôt se rendre de l'autre côté de la Meurthe, le long du stade Marcel Picot, c'est à cet endroit qu'a été installée "l'Oasis" composée d'une plage de sable et de trois grands bassins de 7000 mètres carrés. Maxime, venus avec ses copains de Tomblaine vient de piquer une tête : "Elle est fraîche mais ça fait du bien quand le soleil tape fort comme aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, habituellement on se baigne dans la Meurthe et là on profite d'une eau propre, on reviendra régulièrement cet été".

Une équipe de médiateurs est chargée d'accueillir et d'orienter le public © Radio France - Mohand Chibani

Malika, éducatrice est venue avec une groupe d'adolescents "On attendait ça depuis longtemps, je me suis toujours dit pourquoi de nombreuses villes avaient cette idée d'aménager des plages artificielles durant l'été et pas Nancy. Voilà c'est fait et je trouve que c'est vraiment réussi. ça va permettre à tous ceux qui ne partent pas en vacances de prendre un peu l'air. C'est gratuit et c'est facilement accessible en transports en commun".

1000 activités durant l'été

Les bassins sont surveillés en permanence par des maîtres-nageurs, tandis que les extérieurs sont gérés par une équipe de médiateurs, facilement reconnaissable à leurs chasubles verts, Jawad est l'un d'eux "Notre rôle consiste à orienter, renseigner et gérer d'éventuels conflits, bref nous avons été embauchés pour garantir la sécurité du site".

l'Oasis s'étend sur 24000 m2 dont 3000 m2 de plage de sable © Radio France - Mohand Chibani

Une barge électrique permet de traverser la Meurthe pour se rendre du côté du pôle nautique où là encore un site aménagé accueillera le public qui voudra se détendre sur des transats.

"Le fonctionnement global s'appuie sur trois axes" explique Eric Bernaud, l'un des quatre régisseurs "il y aura de l'animation, que ce soit de la pétanque, des matchs de beach-volley ou de la danse, de nombreuses choses seront proposées au public, il y aura également de la médiation, il s'agit d'informer les gens, de les orienter, de les accueillir, et d'anticiper d'éventuels conflits et enfin la sécurité, en cas de problème majeur, nous n'hésiterons pas à appeler la police".

Transats, pétanque et beach-volley au programme © Radio France - Mohand Chibani

La zone de loisir sera ouverte de 9h à 21h avec des prolongations exceptionnelles en fonction du programme des animations proposées.

La plage des deux rives est ouverte jusqu'au 5 septembre.