Nancy : le ballet de Lorraine s'entraîne masqué au parc de la Pépinière

Des arabesques avec un masque sur le visage. Les danseurs du ballet de Lorraine font leur rentrée en public, à l'auditorium du parc de la Pépinière de Nancy tous les matins jusqu'au 28 août. Une rentrée particulière cette année, avec la contrainte sanitaire.

" On respire moins bien "

Difficile de respirer en dansant avec un masque sur le visage explique Tristan Ihne, danseur depuis 12 ans au Ballet de Lorraine " Ce n'est pas évident, on respire moins bien ". Tous les danseurs ne portent pas de masques lors des exercices, mais les distances sont bien respectées entre chaque personne.

Contacts et risques de contagion

Mais lors des chorégraphies les contacts sont inévitables, les risques de contagion existent explique le danseur : " C'est sûr que l'on forme une communauté où on s'expose beaucoup les uns et les autres. On essaye de faire attention en se lavant les mains, en évitant de se toucher le visage. Mais on est vraiment en contact, on a conscience qu'on s'expose beaucoup ".

Le public est au rendez-vous chaque matin de la semaine de 10h à 11h30 © Radio France - Léo Limon

Pour limiter les risques, les studios et les équipements sont régulièrement désinfectés. Des dépistages sont aussi organisés. Si ils se font sur la base du volontariat, tous les salariés ont accepté de s'y soumettre.