À Nancy, le concept d'arbre à livres est un succès

Les arbres à livres poussent un peu partout à Nancy. D'abord installé sur la place Saint-Epvre il y a quatre ans et depuis janvier sur la place Charles III, ce concept de bibliothèque gratuite et en plein air est un succès.

Si vous êtes Nancéien vous avez dû remarquer ces installations où sont déposés des livres. Cela fait quatre ans que le concept "d'arbres à livres" s'est invité à Nancy. D'abord installé sur la place Saint-Epvre sous la forme d'une armoire, un nouvel arbre à livres a poussé en janvier sur la place Charles III en forme d'arche. Un projet initié par l'atelier de Vie de Quartier Léopold-Ville Vieille et soutenu par la Mairie de Nancy. La MJC Lillebonne participe aussi à son fonctionnement. Les passants peuvent prendre des livres et en déposer. C'est un genre de bibliothèque en plein air, partagée et gratuite qui est parfois victime de son succès.

Déposer et prendre des livres gratuitement

Sur la Place Saint-Epvre, Lianne, une habitante du quartier et habituée de l'arbre à livres, raconte qu' il lui est déjà arrivé de déposer des livres et que "dès le lendemain ils étaient déjà partis, ça avait intéressé quelqu’un". Et c'est bien normal sur les étagères il y en a pour tous les goûts. Sur la place Charles III devant l'arbre à livre une passante qui est intéressée par "les ovnis" a même trouvé "un livre sur les extraterrestres".

L'arbre à livres c'est gratuit. Le concept plait beaucoup à Emilie qui profite de l'après midi ensoleillée avec une amie : "je suis étudiante du coup je n’ai pas forcément l’argent pour m’acheter des livres or je lis beaucoup; du coup quand j’ai vu qu’on pouvait les prendre [les livres], les reposer et les lire j'ai trouvé le concept intéressant" explique t'elle. L'arbre à livre s'est bien implanté dans l'espace public. La preuve c'est que certains habitants en prennent extrêmement soin; comme cet homme qui "quand c’est dérangé, remet tout en place et râle parce que les livres sont dans le désordre" raconte Lianne.

L'arbre à livres place Saint-Epvre à Nancy © Radio France - Seina Baalouche

Les arbres à livres fleurissent un peu partout à Nancy

D'autres arbres à livres ont vu le jour dans différentes MJC ou encore dans la fac de lettres de Nancy. Le concept est un succès. C'est la MJC Lillebonne qui s'occupe en partie du fonctionnement de l'arbre à livre : " la première façon de voir que ça marche c'est de voir qu'il y a des livres malgré le fait que nous on en n'ai pas ramené" explique Floriane Ougier, chargé de communication à la MJC de Lillebonne.

Les arbres à livre n'ont pas fini de pousser à Nancy, un projet est prévu dans une cabine téléphonique. Une très bonne nouvelle pour Karine, bibliothécaire :