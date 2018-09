Nancy, France

La 15 ème édition du jardin éphémère s'intitule "Japonica" puisque cette année, le Japon est mis à l'honneur pour fêter le 45ème anniversaire du jumelage entre la ville de Nancy et celle Kanazawa. Les jardiniers s'inspirent du pays du soleil Levant pour habiller en vert la place Stanislas. Des créations visibles du 29 septembre au 11 novembre. L'année dernière l’événement a attiré plus de 720,000 visiteurs.

Sur la place Stanislas, les jardiniers s'activent avant l'ouverture du jardin éphémère le 29 septembre. © Radio France - Seina Baalouche

La statue de Stanislas entourée de bambous © Radio France - Seina Baalouche

Une sculpture en bois ayant la forme d'une fleur de lotus © Radio France - Seina Baalouche

Le jardin japonais représente l'attitude zen et le repos. On a créé des alcôves pour se poser, avec des végétaux japonais comme des camélias ou encore du bambou sacré" Pierre Didierjean - directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy.

Environ 16.600 plantes sont nécessaires pour créer ce jardin japonais de 3.500 mètres carrés © Radio France - Seina Baalouche

Plusieurs animations seront proposées tout au long de cette 15ème édition du jardin éphémère. Avec notamment trois concerts gratuits de l'artiste de musique électronique le "Chapelier Fou", les 29 et 30 septembre et le lundi 1er octobre à 18h. Des visites guidées gratuites de ce jardin éphémère japonais sont aussi proposées. Pour connaître les dates et horaires, cliquez ici.